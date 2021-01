El FineArt Igualada comptarà amb menys exposicions però durarà els mateixos dies

El FineArt Igualada celebrarà la seva novena edició amb menys exposicions però mantenint els 24 dies de durada. Se celebrarà del 26 de febrer al 23 de març en dotze espais de la ciutat. En total, hi haurà una quarantena de mostres d'artistes com Juan Manuel Castro Prieto, Ana Maria Robles, Diego Pedra, Montse Pallàs, Israel Ariño i Clara Gassull, entre d'altres. Aquest dimecres l'organització, l'Ajuntament d'Igualada i l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, ha donat a conèixer la imatge d'aquesta edició, un disseny on la fotografia es transforma en l'ull que ens connecta amb l'univers que ens envolta.

El FineArt va haver de tancar portes, abans d'hora, en la seva 8a edició per culpa de la pandèmia. Després del final "precipitat", ha reconegut el regidor de Promoció Cultural de l'Ajuntament, Pere Camps, esperen que aquesta edició serveixi per gaudir "de nou l'oportunitat de gaudir d'aquest art que és la fotografia, en una novena edició plena d'il·lusió, diferent i adaptada però com sempre, amb grans fotògrafs".