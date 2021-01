El Parlament convalida la línia de subvencions d'1 milió d'euros per fomentar l'ocupació a la Conca d'Òdena

La Diputació Permanent del Parlament convalida la línia de subvencions per fomentar l'ocupació a la Conca d'Òdena i al Segrià per un import de 2,5 milions d'euros en un paquet d'ajuts del Servei d'Ocupació de Catalunya, que gestionaran ajuntaments i consells comarcals. La regió de l'Anoia podrà optar a un milió d'euros, la ciutat de Lleida a 1,25 milions i la resta del Baix Segrià a 300.000 euros. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies en funcions, Chakir El Homrani, ha defensat la norma juntament amb dos més, també aprovades: l'augment de les tarifes residencials per persones amb discapacitat i els ajuts de 10.000 euros per 30 instal·lacions juvenils de la Cerdanya i el Ripollès, afectades pel confinament.

Els plans d'ocupació a la Conca d'Òdena i de Lleida pretenen generar llocs de treball en aquests territoris que han patit un confinament més sever que la resta del país, després que el Govern decidís tancar-les perimetralment per combatre l'expansió de la covid durant el mes de març i de juliol, respectivament. Aquestes dues comarques, a més, ja tenien abans de la covid-19 una taxa d'atur superior a la mitjana catalana. El Homrani ha destacat que amb aquest decret s'impulsa una nova estratègia segons la qual són les administracions del territori els que implementaran i elaboraran aquests plans amb l'acompanyament del SOC.

També per compensar el confinament perimetral de la Cerdanya i al Ripollès durant el desembre, en plena temporada turística d'hivern, el Govern destinarà 300.000 euros per revertir la baixada d'ingressos de les 30 instal·lacions juvenils inscrites als registres. "Un dels teixits més afectats han sigut les cases de colònies, albergs, aules de natura o campaments juvenils", ha detallat el conseller. Aquesta ajuda no és incompatible dels 3,5 milions en ajuts pels centres educatius, de lleure i activitats extraescolars.

Pel que fa al decret per augmentar les tarifes residencials per persones amb discapacitat i malalties de salut mental, El Homrani ha assegurat que tenien un compromís amb el teixit d'entitats del sector per fer un increment suplementari en cas que el Departament tingués marge pressupostari i per això han hagut de modificar un decret del novembre. El republicà ha assegurat que amb aquest increment de l'1,3% de les tarifes dels mòduls que la Generalitat paga als centres residencials, llars residència o serveis de llar l'augment total ja és del 2,5%. "En els dos últims anys hem incrementat tarifes en 60 milions d'euros en persones amb discapacitat, en gent gran, en salut mental i en infància", ha dit.

"Necessitem que les pujades de tarifes reverteixin en la millora de les condicions de les persones treballadores", ha avisat el titular de Treball, que ha demanat que aquest increment es visualitzi "com més aviat millor" en les nòmines dels empleats. El conseller també ha explicat que el Govern continua treballant amb el decret per regular l'assessor personal per les persones amb discapacitat i ha recordat que ja han endegat un pla pilot, on han apujat de 12 a 18 euros l'hora el sou per aquestes persones.

L'oposició ha considerat que les subvencions per l'Anoia i el Segrià són "un pedaç" i ha lamentat que l'ajut per les instal·lacions juvenils quedi lluny del que seria desitjable. Pel que fa a la modificació de les tarifes residencials, la majoria ha celebrat que el Departament d'El Homrani hagi rectificat i han instat a assegurar-se que aquest increment es nota en les nòmines dels treballadors de residències i que atenen les persones amb discapacitat als serveis d'acolliment residencial.