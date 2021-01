Igualada tindrà un barri totalment accessible abans del proper estiu

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que abans de l'estiu «tindrem el primer barri de la ciutat completament accessible per a les persones que tenen dificultats en la mobilitat, que serà el barri de les Flors». L'alcalde, que ahir va exposar als mitjans els principals objectius de l'any, va destacar que «aquesta és una aposta inequívoca». I va anunciar que la setmana que ve també s'iniciaran un seguit de noves accions relacionades amb l'accessibilitat al carrer Lleida.

Castells també va fer l'anunci de dues noves actuacions per continuar el projecte de modernització del polígon de les Comes iniciat l'any passat. La primera serà l'arranjament del carrer de Luxemburg, i la segona, una nova rotonda per millorar l'accés des de la sortida 555 de l'A2, entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer Dinamarca, on actualment s'està adequant una nova nau industrial de l'empresa Saltoki. L'objectiu, a llarg termini, és la renovació total del polígon en un període de deu anys.

També en l'àmbit de la mobilitat, l'alcalde va destacar la importància del nou enllaç amb la Ronda Sud, que s'iniciarà aquest estiu. I d'altra banda, aquest mes de gener se signarà amb el departament de Territori el Pla Director Urbanístic del Rec.

Pel que fa a actuacions immediates, Castells va explicar que aquest dilluns s'ha signat l'acta d'inici d'obres del nou alberg de pelegrins de Cal Maco, «un projecte emblemàtic que ens permet pensar que Igualada pot tenir un projecte de turisme conjunt amb la comarca de l'Anoia. Tenim un potencial turístic brutal i fins ara ens hem mirat d'esquena amb la comarca. Ens hem d'utilitzar». I va afegir que «en l'època postpandèmia el turisme pot ser un punt de generació de riquesa per a la ciutat».

Una altra actuació prevista és la renovació del Mercat de la Masuca, que s'ha de convertir en un mercat de tercera generació, que permeti la venda, l'elaboració i la degustació de productes. Les properes setmanes es disposarà ja de l'avantprojecte d'aquesta intervenció. També es preveu tenir aquest any el projecte executiu del nou campus universitari.