Igualada Som-hi reclama al govern i a Endesa que vetllin pels talls de llum

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) denuncia els talls de llum sovintejats al barri de Montserrat de la capital de l'Anoia. Fa un mes, segons aquest grup, que el barri pateix reiterats talls de llum. Durant les darreres setmanes se n'han comptabilitzat fins a sis, que se sumen als talls que altres hiverns també hi ha hagut, tot i que aquest any la situació ha anat a més i és «insostenible».

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, lamenta que «és una situació absolutament intolerable i per això fem aquest crit d'alerta per demanar una solució a Endesa i que l'Ajuntament, la Generalitat i el Síndic de Greuges facin tota la pressió a la companyia».

Jordi Cuadras afirma que «volem que tots els barris siguin de primera i això vol dir que tots els barris de la nostra ciutat tinguin garantits els serveis. El servei de la llum és bàsic. I més en ple hivern i en un moment de pandèmia en el qual es recomana que la gent es quedi a casa i minimitzi la seva mobilitat. Això no pot continuar així, és inadmissible que en ple hivern hi hagi veïnes i veïns que es quedin hores sense llum. Estem parlant d'unes 150 persones afectades, moltes d'elles de gent gran i famílies amb nenes i nens. En ple segle XXI això no es pot permetre».

La regidora d'Igualada Som-hi, Irene Gil, ha incidit en què quedar-se sense llum vol dir quedar-se sense aigua calenta, sense estufes, sense calefacció, sense nevera ni congelador o sense televisió, que per molta gent gran és l'única manera de tenir una finestra oberta a l'exterior». I adverteix al govern local que «al barri de Montserrat hi ha el cas d'una persona que utilitza un equip sanitari de suport respiratori que li és imprescindible per respirar bé i cada vegada que marxa la llum ho viu amb una gran angoixa i gent que viu sola que si no té llum no pot tenir activat el servei de teleassistència per si té una urgència amb el perill que això suposa».

El habitatges afectades són els que reben la llum del transformador ubicat a la plaça d'Alcàntara, que és el més antic del barri de Montserrat, per la qual cosa Igualada Som-hi demana a Endesa que faci una revisió i reparació dels danys que pugui tenir per assegurar la potència necessària i un servei òptim. És una estació que va ser construïda a l'any 1958 i que els darrers anys ha patit un deteriorament que provoca talls de llum que aquest any han passat a ser molt reiterats, per la qual cosa demana una inversió urgent.

Jordi Cuadras ha enviat un requeriment per escrit al responsable de la xarxa elèctrica d'Endesa a la Catalunya Central i també ha demanat per carta una solució al conseller d'Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, que és qui té la competència de garantir un correcte subministrament segons marca l'article 133 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Igualada Som-i també ha fet arribar requeriments per escrit al Síndic de Greuges de Catalunya i al govern de l'Ajuntament d'Igualada. Per la seva banda, les veïnes i veïns també faran la denúncia pertinent a l'Oficina de Consum d'Igualada.