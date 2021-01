Esparreguera anuncia la suspensió de tots els actes del Carnaval del 2021

«La tradicional festa dels Tres Tombs, que havia de tenir lloc el proper 31 de gener, i les celebracions de Carnestoltes, previstes per als dies 19 i 20 de febrer, han quedat suspeses a causa de la situació d'emergència sanitària i les mesures per frenar els contagis de la covid-19», segons va explicar ahir l'Ajuntament d'Esparreguera.

Les restriccions vigents, aprovades per la Generalitat, suspenen les activitats de cultura popular i tradicional, així com la celebració de festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones. Per aquest motiu, tant l'Agrupació Sant Antoni Abat d'Esparreguera com l'Ajuntament han optat per cancel·lar la celebració d'ambdues festivitats. D'altra banda, la regidoria de Cultura treballa en la redefinició de la Festa Major d'Hivern, que se celebrarà del 12 al 14 de febrer amb una programació que, complint amb les restriccions vigents, donarà més protagonisme a les arts escèniques.

Esparreguera no podrà celebrar, com feia tradicionalment, les Festes de Sant Antoni Abat, que tenien com a plat fort els Tres Tombs. L'agrupació local s'ha vist obligada a cancel·lar els actes, però ha organitzat dues exhibicions per mantenir viu l'esperit de la festa, que es podran veure del 16 al 22 de gener: una exposició dels tres carruatges del conte de la Blancaneu, que estarà al vestíbul del Teatre de La Passió i que s'emmarca també en els actes de celebració del 50è aniversari de l'escola el Puig, i una mostra de guarniments de cavalls i materials vinculats amb la festa, que es podrà veure a l'establiment situat al carrer Cavallers, número 55. A més, aquest cap de setmana es faran dues misses en commemoració de Sant Antoni Abat i s'exposarà, a l'església, el carruatge de l'entitat engalanat.