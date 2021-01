Els Tres Tombs d'Igualada es faran de manera simbòlica al final d'una missa

Els Tres Tombs d'Igualada tindran enguany una presència simbòlica. Una rere l'altra, les festes populars van caient del calendari condicionades per les restriccions de la pandèmia per la covid. Els Tres Tombs, singulars i populars i amb una alta tradició, enguany només tindrà aquesta representació simbòlica.

L'Antic Gremi de Traginers d'Igualada, que és l'entitat organitzadora, ha explicat que en els darrers mesos s'ha anat reunint amb l'Ajuntament de la ciutat i ha presentat «diferents fórmules» per adaptar la celebració dels Tres Tombs i la resta d'actes a la situació actual. Però, tot i aquest esforç, han explicat que, «finalment, i a causa de la situació actual, tots els actes que formen part de les festes gremials enguany es concentraran pràcticament en un de sol». El dissabte 16, a les 12 del migdia, hi haurà el tradicional repic de campanes i dispar de morterets anunciant les festes. Aquest any ja no s'han nomenat banderers, i la decisió ha estat que les banderes gremials presideixin el balcó de l'Ajuntament durant la jornada de dissabte.

I l'acte pròpiament dit serà el diumenge. A 2/4 d'11 del matí, a la basílica de Santa Maria, tindrà lloc el solemne ofici en honor de Sant Antoni Abat, concelebrat per mossèn Francesc Xavier Bisbal i predicat per mossèn Eduard Flores. «L'aforament serà limitat», segons ha explicat el gremi, i caldrà «una inscripció prèvia, i tindran prioritat els socis i sòcies de l'entitat».

Seguidament, a l'interior de la basílica s'onejaran les banderes al so de la Patera, que s'interpretarà amb orgue, i es faran uns Tres Tombs purament simbòlics, amb Sant Antoni, les dues banderes gremials i el Fanal encapçalant la comitiva, segons han explicat els organitzadors.

Per primer cop en la història del gremi, cap animal participarà de la festa i no rebrà la tradicional benedicció. Malgrat tot, segons les mateixes fonts, les banderes sí que faran Tres Tombs i seran beneïdes, però en aquest format gairebé íntim i reduït. El gremi considera que d'aquesta manera es manté sense interrupció la tradició. Es podrà veure pel Youtube de l'Ajuntament.