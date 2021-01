Esparreguera manté l'oferta educativa per al curs 21-22 sense perdre aules

L'oferta escolar que ha presentat el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2021-2022, que preveu 9 grups i 225 places de P3 i 9 grups i 270 places de 1r d'ESO a Esparreguera. El municipi manté, doncs, la mateixa oferta que aquest curs, tant al cicle infantil com a l'ensenyament secundari obligatori, però disminueix en un grup la de batxillerat, que passarà de 7 a 6 grups.

Esparreguera mantindrà també per al curs que ve l'oferta actual de formació postobligatòria: el Programa de Formació i Inserció (PFI) d'Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics i el cicle formatiu de grau superior de Tècniques d'actuació teatral. La presentació de sol·licituds de preinscripció es farà del 15 al 24 de març per a educació infantil de segon cicle i educació primària i del 17 al 24 de març per a l'ESO.

Segons han explicat fonts de l'Ajuntament d'Esparreguera, els Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d'Educació ja ha donat a conèixer a l'Ajuntament d'Esparreguera, en la reunió de planificació escolar, l'oferta inicialment prevista per al curs 2021-2022. La previsió de preinscripció de P3 és de 204 alumnes, fet que suposa mantenir els 9 grups que hi ha actualment als centres educatius del municipi: 2 al Pau Vila i al Taquígraf Garriga i 1 grup a la resta d'escoles. En el cas de l'ESO, el proper curs també es preveu mantenir els 9 grups que ara hi ha, 4 al Cairat, 4 a El Castell i 1 a l'escola cooperativa El Puig. Segons les dades del Departament d'Educació, hi ha 253 alumnes que actualment estan cursant 6è de primària i la previsió de preinscripció al primer curs de l'ESO és de 270 alumnes. D'altra banda, a batxillerat s'oferiran un total de 6 grups, 3 a cada institut, un menys que l'any passat, quan El Castell tenia una oferta de 4 grups.

Esparreguera mantindrà també el curs que ve les dues propostes d'ensenyament postobligatori, tant el PFI d'Auxiliar de Muntatge i Manteniment d'Equips Informàtics, que es va posar en marxa el curs 2019-2020, com el cicle formatiu de grau superior de Tècniques d'actuació teatral, que es va iniciar el setembre passat.

El regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Esparreguera, Juan Jurado, ha valorat positivament les previsions de planificació perquè «permeten mantenir tota l'oferta de grups actual, inclòs el P3 que hem recuperat aquest curs a l'escola Taquígraf Garriga, i podem donar també continuïtat a les dues ofertes de formació postobligatòria que ja teníem, el PFI i el cicle formatiu de Tècniques d'actuació teatral, que ha suposat una fita històrica per a Esparreguera».

A diferència de l'any passat, els centres educatius podran fer jornades de portes obertes presencials, però amb grups reduïts.