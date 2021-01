Igualada celebra els primers Tres Tombs de la història sense animals

La basílica de Santa Maria d'Igualada ha acollit aquest diumenge el solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat i els simbòlics Tres Timbs que per primer cop en la història s'han realitzat sense animals. L'aforament de l'acte era limitat i s'ha celebrat amb totes les mesures sanitàries actuals.

L'ofici ha estat concelebrat per mossèn Francesc Xavier Bisbal i predicat per mossèn Eduard Flores i ha inclòs, com sempre, la típica benedicció dels panets. També s'ha comptat amb la participació del cor Exaudio que ha omplert el ritual amb els seus cants i amb la interpretació dels Gojos de sant Antoni acompanyats de l'orgue.

Seguidament, dins de la basílica i en un altre acte simbòlic d'aquesta celebració, han onejat les banderes al so de la Patera i la colla del Ball de Bastons d'Igualada ha fet ofrena amb alguns dels seus balls.

L'acte ha acabat amb la realització d'uns Tres Tombs també simbòlics acompanyats del Valset interpretat amb orgue, flabiol i tamborí, amb la tradicional benedicció al tercer tomb. La modesta comitiva encapçalada pel Fanal, anava seguida de la imatge de Sant Antoni, la bandera gran i la bandera petita.

En un format sense cap animal per primer cop en la història de l'entitat, respectuós i reduït, la Festa suma així un any més, i afronta amb entusiasme i il·lusió els seus propers dos-cents anys de celebració ininterrompuda, aniversari que arribarà en la propera edició