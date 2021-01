L'Ajuntament d'Igualada vol que les plantes baixes puguin ser pisos

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (JuntsxIgualada), està disposat a fer canvis normatius significatius en l'urbanisme de la ciutat per poder convertir en habitatges les plantes baixes dels edificis situats en carrers no comercials. L'actual crisi econòmica que deriva de la crisi sanitària de la covid ha fet encara més evident que determinades promocions d'habitatges tenen enormes dificultats per trobar una finalitat de botiga o despatx a la planta baixa, a peu de carrer.

Castells es planteja poder proposar la modificació urbanística al ple municipal del mes de febrer. Els regidors haurien d'abordar la proposta de modificació del pla general per permetre que es pugui edificar i rehabilitar habitatges en les plantes baixes dels edificis als carrers no comercials de la ciutat. La proposta ja s'ha consensuat amb la Secretaria d'Urbanisme de la Generalitat i inclourà la definició de tres tipus de carrers: els comercials, els híbrids i els carrers no comercials, en què es podran edificar lliurement habitatges en planta baixa.

L'alcalde Castells ha explicat que confia que la proposta tindrà el suport de tots els grups municipals.

Fonts municipals han explicat que en alguns punts de la ciutat és molt difícil trobar un interès comercial per a les plantes baixes, i d'aquí ve el canvi.