Calaf ha de tancar temporalment el centre de dia de gent gran per un positiu

El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer, que es va reobrir el passat 1 de juliol, ha hagut de tancat ports temporalment per un cas de covid-19 en uns dels usuaris. S'han fet proves a una quinzena de persones, usuàries i treballadors, després que el cap de setmana es detectés aquest positiu entre una de les persones que acudeixen diàriament a les instal·lacions.

Pendents del resultats de les proves que es va fer ahir, els gestors, Àuria Fundació, i l'Ajuntament de Calaf han dedicit tancar la instal·lació de manera preventiva, com a mínim els dies que duri el confinament. En un comunicat conjunt, Auria i consistori indicquen que "actualment totes les persones usuàries que assisteixen al centre i l'equip de professionals es troben bé i no mostren símptomes".

El Centre de Dia, segons gestors i ajuntamet, "des del primer dia, aplica tots els protocols i mesures sanitàries, higièniques i procedimentals determinades per Àuria Fundació i validades per les autoritats competents, sent així, que durant tots aquest temps no hi havia hagut cap

incidència relacionada amb la covid.