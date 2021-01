El dipòsit controlat de Can Mata produirà biometà a partir del gas que es genera a l'abocador

L'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola

L'abocador de Can Mata, ubicat als Hostalets de Pierola, produirà biometà a partir del biogàs que es genera a les instal·lacions. Així ho han anunciat aquest dimarts els impulsors del projecte, les empreses Ferrovial Servicios, Waga Energy i Nedgia (filial de Naturgy). D'aquesta manera, el dipòsit controlat de Can Mata serà el primer de l'Estat a disposar de la tecnologia de purificació Wagabox, desenvolupada per Waga Energy. Es tracta d'una tecnologia que permet transformar el biogàs que generen els residus de l'abocador en biometà, un substitut renovable del gas natural. El projecte es posarà en marxa el 2022 i, segons expliquen els impulsors, evitarà l'emissió de 17.000 tones de CO2 l'any.

El projecte que es durà a terme a Can Matà processarà fins a 2.200 m3/ha de biogàs i injectarà 70 GWh de biometà l'any a la xarxa de gas de l'operador espanyol Nedgia (filial del grup Naturgy). Això, segons els impulsors, equival al consum energètic anual de 14.000 llars espanyoles o a una flota de 200 camions.

Es tracta del primer projecte d'aquestes característiques fiançat a través d'un acord de compra d'energia a llarg termini a Europa. Segons informen els seus impulsors, aquest tipus d'acords són molt comuns en projectes d'electricitat renovable, però no en iniciatives de gas renovable, ja que "és molt difícil pel productor de biometà aconseguir un acord de preu de venda a llarg termini que sigui prou atractiu".

Waga Energy invertirà 7,5 milions d'euros en la posada en marxa de la unitat de depuració y en la connexió de l'emplaçament amb la xarxa de l'operador Nedgia. Aquest construirà més de 4 quilòmetres de canalitzacions per connectar la instal·lació a la xarxa de distribució.

L'abocador de Can Mata produeix més de 40 milions de metres cúbics de biogàs bruts a l'any. Fins ara, s'havia donat valor a aquest biogàs en forma d'electricitat i combustible per alimentar una fàbrica de ceràmica. Ara, amb el nou projecte es pretén "augmentar significativament l'eficiència energètica".