S'estabilitza el nombre de robatoris durant les setmanes de Nadal a Olesa

Els robatoris als comerços durant el període de campanya de Nadal s'han mantingut estables a Olesa de Montserrat. En part, aquesta estabilitat s'atribueix a la campanya informativa que ha fet la Policial local als comerciants. Isaac Aymerich, responsable Policia Local d'Olesa, ha valorat molt positivament la campanya informativa de Nadal adreçada, sobretot, als comerços del municipi per informar sobre les mesures a aplicar per evitar furts i robatoris.

La campanya va començar a mitjans de novembre i s'ha allargat fins aquest 15 de gener, arribant a uns 250 comerços d'Olesa de Montserrat.

Aquesta acció informativa es dur a terme habitualment coincidint amb la campanya de Nadal Per Aymerich, «la campanya serveix per tenir un contacte més directe amb tot el teixit comercial del municipi i a més de donar la informació de la campanya, també serveix per copsar aquells neguits que tenen els comerciants en relació a qualsevol tema relacionat amb l'Ajuntament».

Enguany, un cop acabada aquesta campanya informativa, i segons el responsable de la Policia Local d'Olesa, «no s'ha detectat un increment de furts i robatoris als comerços durant la campanya de Nadal».