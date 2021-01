La connexió de Calaf a la xarxa de la Llosa del Cavall es farà el 9 de febrer

Ampolles d'aigua penjades com a protesta en un balcó de Calaf l'11 d'octubre de 2020

Ampolles d'aigua penjades com a protesta en un balcó de Calaf l'11 d'octubre de 2020 | Gemma Aleman

El projecte per connectar la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Calaf (Anoia) amb la Llosa del Cavall avança dins dels terminis administratius establerts. Així, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ja ha publicat aquest mes de gener l'ordre d'expropiació forçosa, un dels tràmits necessaris per a la futura connexió, que finalment tindrà lloc el 9 de febrer a Calonge de Segarra (Anoia). El projecte servirà per posar fi als reiterats problemes d'aigua del municipi, que el passat mes de novembre va poder recuperar l'aigua potable després de més de tres mesos sense poder utilitzar l'aigua de l'aixeta. Les obres tindran un cost de 185.862,12 euros (sense IVA), i duraran un mes i mig.