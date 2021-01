L'Hospital d'Igualada té l'UCI al límit i suma 9 defuncions més

En la darrera setmana, 9 persones han mort a causa d'una infecció de covid a les instal·lacions de l'Hospital Universitari d'Igualada. És la xifra més alta de defuncions en el que va d'any i pràcticament des de les pitjors setmanes de la pandèmia. Des que es van detectar els primers casos de coronavirus, han mort 190 persones en aquest centre.

La xifra de víctimes mortals és la que mes alarma, però no deixa de ser un reflex del que està passant a l'Hospital Universitari d'Igualada, que té l'activitat més alta de la pandèmia després de la primera onada i, també, la més alta ocupació de la UCI. Les necessitats assistencials han fet que la direcció assistencial hagi disposat 16 llits d'UCI, la màxima capacitat. D'aquests, 13 estan dedicats a malalts de covid (81,3%).. També en els ingressos es nota l'increment dels casos greus del virus. Aquest dimecres hi havia 76 pacients ingressats amb covid, d'un total de 174 llits (un 43,7%).

L'incremenet de casos greus per covid ja es va veure les setmanes abans de Nadal, però la pujada més notable es va produir a l'entorn del dia de Reis, quan a l'hospital hi havia 7 persones ingressades a l'UCI. Però la pujada de casos que ha obligat a disposar de tota la capacitat de l'hospital en aquesta àrea ha estat a partir de l'11 de gener. Des d'aquest dia no s'ha baixat dels 10 llits ocupats (aquesta és la capacitat total de l'UCI en etapes de normalitat sanitària), amb dies, com aquests dimecres, amb 13 llits dedicats a malalts covid.

La darrera d'aquest dimecres d'ingressos per covid és de 76 persones. Del 13 de gener fins avui s'han fet 96 confirmacions de covid, dels que 62 han requerit ingrés. També s'han donat 46 altes.

Davant d'aquesta situació, el centre manté una alta restricció en el règim de visites de familiars a malalts ingressats i aquesta setmana, el centre ha decidit tancar més d'hora les visites.