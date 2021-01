Tots els usuaris del centre de dia de Calaf donen negatiu en les proves PCR

​Les proves de PCR que es van fer dimarts a la quinzena de persones que són usuaris habituals del Centre de dia Casa Joan Gimferrer i que havien compartit estada amb una persona afectada per covid han donat negatiu en el virus, segons que va informar ahir a través de xarxes socials l'Ajuntament de Calaf.





El centre romandrà tancat uns dies, ja que les persones que utilitzen el servei de menjador i transport del centre han de fer quarantena

De totes maneres, la instal·lació romandrà tancada preventivament uns dies mentre treballadors i usuaris compleixin els dies de quarantena.El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer, que es va reobrir el passat, va haver de tancar portes temporalment per un cas deen uns dels usuaris dilluns. Dimarts es van fer les proves i aquest dimecres s'ha conegut el resultat.Els gestors del centre, Àuria Fundació, i l'Ajuntament de Calaf han decidit tancar la instal·lació de manera preventiva.El Centre de Dia, segons gestors i ajuntament, "des del primer dia, aplica tots els protocols i mesures sanitàries, higièniques i procedimentals determinades per Àuria Fundació i validades per les autoritats competents, sent així, que durant tots aquest temps no hi havia hagut capincidència relacionada amb la covid.