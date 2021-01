Calaf rebrà l'aigua potable directa de la Llosa del Cavall a final de juny

Els problemes de qualitat de l'aigua de xarxa a Calaf poden quedar definitivament resolts a l'entorn de Sant Joan, a finals de juny. Per aquesta data, s'espera que s'hagi pogut fer la connexió que ha de portar fins a la capital de l'Alta Segarra aigua del pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès.

Aquesta és la solució que Calaf tenia a tocar des de fa anys, perquè el desplegament de la xarxa d'aigua del pantà els havia deixat les canonades a tocar del seu terme, però fins ara no s'ha pogut desencallar. Ha calgut una situació de gairebé tres mesos sense subministre d'aigua potable per desencallar una situació que feia anys que es veia com a solució definitiva.

Ahir mateix es va va donar a conèixer que el projecte per connectar la xarxa d'abastament d'aigua del municipi de Calaf amb la xarxa de la Llosa del Cavall avança dins dels terminis administratius establerts. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest mes de gener l'ordre d'expropiació forçosa, un dels tràmits necessaris per a la futura connexió. L'expropiació, finalment, tindrà lloc el 9 de febrer a Calonge de Segarra, municipi que té els terrenys afectats.

El projecte servirà per posar fi als reiterats problemes d'aigua del municipi, que el passat mes de novembre va poder recuperar l'aigua potable després de més de tres mesos sense poder utilitzar l'aigua de l'aixeta. Les obres tindran un cost de 185.862,12 euros (sense IVA), i duraran un mes i mig.

La solució que ha plantejat Calaf és doble. Per una banda aquesta aigua del pantà arribarà als dipòsits de la població, i per una altra, es construirà una planta per tractar l'excés de nitrats de l'aigua que fins ara s'ha captat del subsòl de l'entorn de Calaf i que és un dels problemes que la fa no potable. Aquesta planta de desnitrificació hauria d'estar acabada entre els mesos d'agost i setembre del 2021.

Actualment encara hi ha obert el període per fer esemenes al projecte, que durarà fins a mitjans de febrer. Posteriorment se seguirà tota la tramitació administrativa.