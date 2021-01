La CUP proposa aturar la normativa que facilita que es creïn parcs eòlics i solars

La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, reclama que, davant de al proliferació de projectes de parcs eòlics i solars arreu del país, es derogui el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Sànchez ho va dir ahir des d'un dels parcs eòlics de Pujalt i va apuntar que «cal impulsar una veritable llei de transició energètica consensuada amb el territori».

La formació cupaire denuncia els «interessos econòmics» que hi ha darrere d'aquests projectes i critica que estan «especulant amb el sòl agrícola i amenaçant la conservació d'espais naturals». En aquest sentit, diuen que hi ha zones urbanes, com ara els polígons, «amb prou potencial de vent per incrementar la producció d'energia». La CUP recorda que en el moment de l'aprovació del decret 16/2019 la formació anticapitalista ja va alertar que seria la «porta d'entrada dels principals conflictes territorials que viurem al país».

Per això, Sànchez, ha expressat que «avui som aquí per recordar que la CUP es va quedar sola votant en contra un projecte que estava fet d'esquenes als territoris afectats i sense tenir en compte ni escoltar la veu de les entitats ecologistes, els veïns i veïnes del territori, els ajuntaments i els experts».

L'allau de projectes eòlics que s'han presentat en els darrers temps ha portat la CUP ha tornar a demanar la derogació o «modificació integral» d'aquest decret, ja que consideren que «està regit per criteris economicistes». «Suposa una major liberalització en el sector de les renovables i dona carta blanca a grans corporacions i posa en risc els espais naturals del país», lamenta la diputada cupaire. En aquest sentit, la formació proposa una transició energètica «equilibrada» cap a les renovables que passi per la creació de xarxes de consum local.