L'Ajuntament de Vilanova del Camí posa en marxa un projecte per fer la ciutat més sostenible

Vilanova Natura és el nou projecte de l'Ajuntament de Vilanova del Camí que aques dijous s'ha donat a conèixer en una roda de premsa a la qual hi han assistit l'alcaldessa, Noemí Trucharte, el regidor Servei de Medi Ambient, Rafael Gabarri, el regidor d'Urbanisme, d'Obres, Via Pública i Serveis Municipals, Francisco José Saucedo i dos representants de la Brigada Municipal i Jardineria. L'alcaldessa, Noemí Trucharte, ha explicat que Vilanova Natura "és un projecte transversal que neix amb la voluntat d'anar transformant la ciutat per fer-la més sostenible i respectuosa amb el medi ambient". Trucharte, també ha expressat que "com a govern, volem ser un referent a la Conca d'Òdena, com ho som amb el Parc Fluvial".

L'alcaldessa de Vilanova del Camí ha explicat que el projecte té com a columna vertebral la reordenació i reestructuració vegetal del municipi i, en aquest sentit, assegura que "caldrà corregir espècies vegetals i apostar per d'altres més favorables pel lloc on es troben". Això, implicarà la tala d'alguns exemplars, però Trucharte ha assegurat que "tot el que puguem salvar, ho salvarem". De manera que es traslladaran les espècies que s'han de corregir a altres zones on siguin més favorables i també ha assegurat que "ens comprometem a substituir-ho tot". També es tindrà en compte el respecte per la fauna i s'utilitzaran insecticides selectius, els quals només afecten les plagues.

El projecte compta amb cinc línies d'actuació que van des d'activitats i tallers per la conscienciació de la ciutadania, fins a petites i grans obres de parcs i places. En aquesta darrera, l'alcaldessa Noemí Trucharte ha posat d'exemple la Plaça Vilarrubies i ha expressat que "no volem places grises i de ciment". Aquestes obres, també comptaran amb la creació d'illes verdes sense accés a persones i animals i la remodelació integral d'algunes places i parcs conservant la vegetació. Trucharte ha indicat que s'informarà prèviament als veïns i veïnes del municipi i que fins i tot "es faran reunions amb els ciutadans si es tracten de remodelacions grans".

Trucharte ha afirmat que "per avançar amb un municipi verd, cal ampliar la nostra brigada, afegir recursos materials i pressupost". El projecte de Vilanova Natura compta amb un pressupost total del voltant de 100.000 euros. Dins d'aquest, s'hi contempla la part humana, a la qual preveuen gastar entre 50 mil i 60 mil euros i la inversió del pressupost municipal per canvi d'arbrat (25.000 euros) i amb jardineria (15.000 euros). Aquesta darrera partida es contempla fer-la en dues fases que es prolongaria durant dos anys.

La resta de línies d'actuació es basaran en el reciclatge, una campanya de civisme i la promoció d'activitats, on es faran xerrades amb experts, excursions a la natura i tallers per infants i joves del municipi per tal de "conscienciar als veïns de l'important que és el medi ambient". Per tal que el projecte arribi a tothom, també s'inclourà la figura d'informadors cívics al carrer per sensibilitzar i conscienciar a tota la ciutadania.

Durant la roda de premsa per la presentació del projecte, l'alcaldessa de Vilanova del Camí, ha remarcat la importància d'implicar i fer partícips als veïns del municipi en aquest projecte. Per això, l'Ajuntament premiarà als "bons veïns", aquells qui facin un bon ús i contribueixin a mantenir el municipi net amb la creació d'unes targetes bonificació. També ha remarcat que l'objectiu de Vilanova Natura és que Vilanova del Camí sigui "una ciutat amable i compromesa amb el medi ambient".