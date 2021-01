Les okupes d'una casa d'uns germans discapacitats de Piera n'han de marxar

Les dues noies que des de fa mesos ocupen una casa de quatre germans amb discapacitat intel·lectual en una urbanització de Piera i que fins ara s'han negat a marxar-ne hauran de sortir-ne finalment per ordre judicial, segons va avançar ahir l'emissora RAC1 i va confirmar la fundació Som Capaços, que tutel·la els quatre germans, a Regió7.

En una sentència ja ferma, a la qual ha tingut accés aquest diari, l'Audiència de Barcelona ha donat la raó als propietaris de l'immoble i ha rebutjat els recursos que les dues okupes havien presentat contra una sentència anterior, que també les obligava a abandonar de la casa.

Ara, les noies tenen uns quants dies per marxar de la casa per la seva pròpia voluntat, però, segons van explicar ahir fonts de la fundació Som Capaços, les okupes continuen a l'immoble i estan en espera que el jutge dicti la data per portar a terme el desnonament.

Aquesta sentència de l'Audiència de Barcelona en confirma una d'anterior dictada pel jutjat d'instrucció 1 d'Igualada, en la qual ja decretava que les noies havien de marxar de la casa. Tot i això, les okupes van recórrer la sentència.

En aquesta nova resolució, l'Audiència de Barcelona desestima els recursos en considerar que en el judici anterior ja va quedar demostrat el relat dels fets i que les noies vivien a l'immoble malgrat que elles asseguraven que no. La nova sentència assegura que quan la Fundació Som Capaços va denunciar l'ocupació, el dia 20 de febrer de l'any passat es va identificar les joves a la casa. I, posteriorment, el 29 de maig, la Policia Local de Piera va portar-los al mateix immoble la citació judicial.

El jutge també considera contradictòria la tesi plantejada per una de les acusades, en què assegurava que per una banda no residia a l'habitatge ocupat però que, de l'altra, afirmava que «no coneixia la voluntat contrària de la propietat de tolerar l'ocupació, circumstància que no té cap sentit si ella no era ocupant de l'immoble», diu la sentència. Els fets es remunten a ara fa aproximadament un any quan els pares dels quatre germans van morir i els van deixar en herència un pis i aquesta casa de Piera.

Els problemes van començar quan van voler vendre la casa i es van adonar que estava ocupada per dues noies. La fundació va assegurar que en el seu moment va demanar a les okupes que marxessin de l'immoble, abans de denunciar-les, però que aquestes no ho van fer, malgrat, sempre segons la fundació tutelar, que les okupes sabien que els propietaris d'aquesta casa eren quatre germans amb discapacitat. La primera sentència també afirmava que no tenia constància de la situació econòmica de les condemnades i, per tant, tampoc sabia si estaven en situació vulnerable.