Esparreguera perdona les terrasses a bars i restaurants

Esparreguera no cobrarà l'ocupació de la via pública durant aquest any a bars i restaurants. La proposta del govern es va aprovar en el ple municipal d'aquesta última setmana. La mesura, que ja va estar en vigor des del mes de juny fins a final de l'any 2020, es planteja com una ajuda indirecta al sector de la restauració, un dels més afectats pels tancaments i les restriccions originades per la crisi de la covid-19.

La suspensió de la taxa de terrasses durant la segona meitat de l'any passat va tenir el vot favorable de tots els grups municipals. Un cop aprovada, la nova suspensió del cobrament de la taxa no estalviarà als establiments de sol·licitar les autoritzacions o fer el tràmit de renovació de la llicència per a l'ocupació de la via pública, segons han explicat fonts municipals.

Els bars i restaurants d'Esparreguera no poden fer l'ús habitual de les seves terrasses a causa de les actuals restriccions sobre el sector de la restauració, amb limitació en els horaris d'obertura, l'aforament i la distància entre taules.

Per aquest motiu, des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament es va proposar suspendre el cobrament de la taxa de terrasses per a tots els establiments del municipi durant tot el 2021, «en previsió que les restriccions puguin perllongar-se al llarg de l'any i també per contribuir en la recuperació econòmica de l'hostaleria i la restauració, com ajuda indirecta al sector», segons va explicar el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols.

Es tracta de la segona vegada que es planteja la suspensió del cobrament de la taxa de terrasses després que al ple del mes de maig passat ja es portés a aprovació. Aleshores, la mesura va tenir el suport unànime de tots els regidors i regidores del consistori, que van coincidir en la necessitat de contribuir d'aquesta manera en la reactivació econòmica del sector de la restauració del municipi, directament afectat pels efectes negatius de la pandèmia.

Els imports pressupostats per la recaptació de la taxa de terrasses ha anat disminuint en els darrers anys: l'any 2016 va ser de 40.000 euros, l'any 2020 de 30.000 euros, i per al 2021 l'import previst de recaptació era de 25.000 euros.