Esparreguera vesteix la festa major d'hivern amb teatre i actes en espais tancats

Les exigències de control de les assistències de públic i la prohibició de fer actes que suposin grans concentracions de persones han portat l'Ajuntament d'Esparreguera a redissenyar la programació de la festa major d'hivern. El resultat obtingut és un programa que dona més protagonisme a les arts escèniques i al patrimoni.

La festa en honor de la patrona de la vila, Santa Eulàlia, tindrà com a plats forts dues obres teatrals, Els Brugarol, escrita i protagonitzada per l'actor Ramon Madaula, que es representarà al Teatre de La Passió, i l'espectacle per a públic familiar El llop ferotge, de la companyia del Príncep Totilau, que es farà al Patronat Parroquial.

Les celebracions, que es faran els dies 12, 13 i 14 de febrer, tindran un enfocament menys tradicional que altres anys a causa de les restriccions, però sí que es mantindran els actes de divulgació del patrimoni local, amb les visites al Museu de la Colònia Sedó i al taller de Ceràmiques Sedó. Tots els actes tindran aforament limitat i caldrà fer reserva prèvia d'entrada, que serà gratuïta, i es podrà fer a través de la pàgina web municipal a partir del dia 4 de febrer.

Fonts municipals han explicat que, «des de fa uns quants anys, els actes de la festa major d'hivern tenien com a protagonistes les representacions de cultura popular. I han afegit que, «enguany, les restriccions vigents per frenar els contagis de covid-19 fan que s'hagin de suspendre les activitats de cultura popular i tradicional, així com la celebració d'actes que puguin comportar risc de generar aglomeracions de persones». En canvi, fins ara, les mesures sanitàries sí que permeten programar espectacles en teatres i espais culturals amb el 50% de l'aforament. El regidor de Cultura, Juan Carlos Jurado, també ha explicat que en el cas dels actes més lligats a les tradicions i la visita a elements patrimonials es faran «ajustant-ne els formats per poder complir les restriccions».

Els actes començaran el divendres 12 de febrer, dia de Santa Eulàlia, a les 11.30 del matí amb la repicada de campanes en honor de la patrona; a les 12 del migdia es farà l'ofici solemne i, a les 6 de la tarda, l'església acollirà el concert de sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà, que oferirà un repertori de les sardanes més conegudes i populars. L'entrada serà gratuïta, però caldrà fer reserva prèvia a través del web municipal o enviant un missatge de WhatsApp al telèfon 667 933 795.