Igualada estableix 12 espais més per poder votar amb seguretat sanitària

L'Ajuntament d'Igualada ha ampliat el nombre de col·legis electorals per tal d'evitar aglomeracions en les votacions per triar la nova composició del Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer. L'equip de govern de la capital de l'Anoia ha explicat que s'han fet aquests canvis «per complir les mesures d'espai, ventilació i accés». En aquesta tasca, a part de l'espai, hi contribuirà de forma decisiva el fet que dues persones s'encarreguin de controlar les cues a cada col·legi electoral i de la seguretat sanitària a l'interior.

La tinenta d'alcalde Carlota Carner ha va explicar ahir el dispositiu extraordinari que ha dissenyat l'Ajuntament d'Igualada. Carner va destacar que «l'Ajuntament no fixa les dates de les eleccions, però sí que hem de vetllar perquè es puguin celebrar amb les màximes garanties. Per això hem pres totes les mesures possibles per adaptar aquestes votacions atípiques a les recomanacions i als requisits establerts per la Generalitat».

Hi haurà canvi de la ubicació habitual d'alguns col·legis electorals per tal de garantir les mesures sanitàries pel que fa a l'espai, la ventilació i els accessos. Carner ha explicat que s'ha treballat amb la idea d'utilitzar només edificis públics i s'han descartat residències, centres sanitaris o centres educatius de titularitat privada. En total, el mapa electoral d'Igualada es divideix en 22 col·legi si 45 meses electorals.

D'altra banda, a més del personal de l'Ajuntament que habitualment intervé en el desenvolupament d'unes eleccions (brigada municipal, auxiliars administratius, personal informàtic, secretaria, entre d'altres), en aquesta ocasió s'ha determinat la necessitat de dos nous perfils de treballadors.

Un sanitari a cada col·legi

Així, a cada local de votació hi haurà un responsable sanitari, que s'encarregarà de vetllar pel compliment de totes les mesures sanitàries motivades per la pandèmia i desenvoluparà la seva tasca a l'interior del col·legi electoral. Es preveu cobrir un torn de matí i un de tarda per garantir aquesta tasca durant tota la jornada. A més, a cada col·legi també hi haurà un responsable de cues, que vetllarà perquè l'accés i la sortida del local es faci també complint les mesures de protecció dictades en aquesta pandèmia.