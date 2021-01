Junts necessita el suport de Cs per aprovar el primer pla de mobilitat

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Igualada (PMUS) s'ha aprovat inicialment amb els vots a favor del govern de Junts per Igualada i la regidora del grup municipal de Ciutadans. És una societat inesperada, però era la suma necessària per superar la negativa del soci habitual a donar suport, Igualada Som-hi. Aquesta formació, ERC i Poble Actiu es van abstenir en la votació del document.er un anàlisi dels modes de mobilitat de la ciutat i una diagnosis i unes propostes per al futur, seguint una objectius i criteris objectius.

El govern igualadí planteja el pla de mobilitat com «una eina a llarg termini», que s'ha treballat des de l'Ajuntament d'Igualada amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Hi ha diferents propostes, una cinquantena d'actuacions, i l'esperit general del treball, segons el govern, és crear l'urbanisme per tenir «una ciutat amable, amable amb el medi ambient i una ciutat pacificada i on conviuen els diferents transports».

Ahir es va fer l'aprovació inicial, i abans de la definitiva, el govern podria sumar nous suports si resol al·legacions en el sentit de les peticions que li facin arribar els diferents grups.

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) presentarà al·legacions a la proposta de Pla de Mobilitat del govern de Junts per Igualada perquè la ciutat afronti els reptes de l'emergència climàtica i faci passos perquè hi hagi una mobilitat verda i sostenible. El grup municipal s'ha mostrat contrari a la proposta inicial del Pla que ha presentat el govern perquè considera que és un document amb «molt poca ambició», ja que de totes les 43 actuacions recollides 21 fan referència al vehicle privat i només 18 són de mobilitat a peu i en bicicleta, el que consideren «un desequilibri incomprensible».

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que «la lluita contra l'emergència climàtica és global» i creu necessari un pla que tingui una major incidència sobre els ciutadans, «Canviar els nostres hàbits de mobilitat no és una qüestió de voluntat, de gustos o de color polític, sinó que és una qüestió de necessitat», afirma.

Cuadras critica el govern de Marc Castells i l'aculla d'Estar «encallat» al segle XX. Li retreu que no aposta prou per «les ciutats verdes», l'actual tendència a nivell europeu.

Jordi Cuadras recorda que per culpa dels governs conservadors de l'inici de l'etapa democràtica a Igualada, la ciutat ja va arribar 10 anys tard a la revolució urbanística que vivia el país de crear eixos de vianants i ampliar places i carrers: «No va ser fins als anys 90, amb el primer govern d'esquerres i de progrés, que Igualada va començar a crear carrers de vianants, quan totes les ciutats feia 10 anys que ja ho estaven fent. Ara, amb la poca ambició del govern de Castells, torna a passar el mateix: arribarem tard a la revolució verda que les ciutats de tot Europa».