FGC farà un museu del tren al costat de l'estació de Martorell Central

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat les obres de construcció d'una nau a l'entorn de l'estació de Martorell Central per conservar i exposar una part del patrimoni històric de la companyia. Es coneixerà com «L'espai de la via mètrica» i serà una exposició de vehicles històrics de la línia Llobregat-Anoia, més d'una vintena de peces preservades per Ferrocarrils que inclou locomotores, cotxes i vagons, segons han explicat fonts de la mateixa empresa. L'exposició de material hauria de ser visitable a partir del 2022.

L'edifici es construirà a l'espai on hi havia hagut els antics tallers de locomotores, al costat de la platja de vies i de l'aparcament de l'estació. Amb una superfície de 2.200 m2, la nau tindrà 106 m de llargada, 21 m d'ample i 8,65 m d'alçada. A l'interior hi haurà tres vies de 105 m de longitud. Sobre aquestes vies se situaran els diferents vehicles ferroviaris catalogats com a patrimoni històric.

A més, l'edifici comptarà amb un espai per a petites peces històriques, una sala d'actes, un magatzem i serà visitable a partir de l'any que ve. Per facilitar l'accés de les persones que vulguin visitar l'espai, l'entorn de la nau també s'urbanitzarà i s'integrarà amb la resta d'espais del voltant: s'adequarà una àmplia vorera d'accés a l'edifici amb plantació d'arbrat, enllumenat exterior i creació d'una zona verda de prop de 2.900 m2.

Preservació del passat

La nova nau que es construirà a Martorell Central se suma als altres espais expositius que Ferrocarrils ha habilitat recentment per preservar els seus vehicles històrics. Així, ha ampliat i condicionat l'espai de «La Cotxera de Rubí», situat davant de l'antiga estació de Rubí de la línia Barcelona-Vallès i on es preserven vuit vehicles històrics d'aquesta línia. Aquest espai serà visitable aquest any.

Pel que fa a la línia Lleida-La Pobla, FGC també disposa de l'espai expositiu «El Moll de la Pobla», on juntament amb l'Ajuntament de La Pobla de Segur s'ha recuperat i habilitat l'hangar i el moll de mercaderies i s'han restaurat i col·locat en un lloc accessible tres peces històriques més.