Olesa entra en conflicte amb Mercadona pel pas de camions a la vila

L'Ajuntament d'Olesa ha prohibit la circulació pels carrers de la vila dels camions de gran tonatge i ha obert un conflicte amb l'empresa Mercadona, que hi havia presentat al·legacions per poder portar proveïments a la seva superfície de l'interior de la població. En el darrer ple municipal es va aprovar la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles, que incloïa aquesta prohibició. Queden exclosos de la limitació els polígons. Tot els grups representats a l'Ajuntament d'Olesa, excepte Ciutadans, van estar d'acord amb aprovar el nou reglament sense tenir en compte les al·legacions presentades. El nou reglament desplega les competències que l'Ajuntament té atribuïdes en matèria de trànsit, circulació i estacionament de vehicles, i seguretat viària. La modificació es va aprovar inicialment en el ple d'octubre i aquesta setmana passada de manera definitiva. Tots els grups van celebrar el rebuig a l'al·legació de Mercadona, excepte la regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, que va assegurar que no entenia per què es prohibeix l'entrada de tràilers «quan no és una cosa que ens estigui afectant». Per la seva banda, l'alcalde, Miquel Riera, va afirmar que la mesura es pren «per una qüestió de seguretat i de contaminació».

La modificació d'aquesta ordenança responia a l'adaptació als nous criteris de circulació que ha establert la Direcció General de Trànsit (DGT) a l'Estat. En el cas dels municipis, els canvis afecten sobretot les velocitats de circulació per la trama urbana. Però, al mateix temps, l'Ajuntament olesà va aprofitar per ordenar els anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara patinets elèctrics. En aquest cas s'estableix que els VMP no poden circular per les voreres o espais de vianants i els seus usuaris estan obligats a dur casc, llum i elements reflectors.

A més, s'estableix que el límit de velocitat per a tots els vehicles dins el nucli urbà serà de 30 km/h, (fins ara era de 50 km/h i en algunes zones, 30 km/h). Als carrers de plataforma única (sense voreres) la velocitat màxima és de 20 km/h, i de 10 km/h, a l'illa de vianants.