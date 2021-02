Igualada aprofitarà menjar sobrant de les escoles per al Banc de Queviures

L'escola Ramon Castelltort i el Banc de Queviures d'Igualada posen en marxa un projecte per fer que el menjar sobrant del centre educatiu es pugui aprofitar com a àpats de menjar preparat que pugui donar a famílies amb necessitats bàsiques no cobertes el Banc de Queviures. Les des entitats impulsen aquesta idea que han batejat amb el nom d'Escudellant, i que compta amb el vistiplau, també, de l'Ajuntament d'Igualada.

L'objectiu, segons han explicat els impulsors del projecte, és fer una gestió sostenible dels excedents alimentaris. Els menús sobrants que no s'han arribat a servir al menjador de l'escola, es reparteixen com a àpats solidaris a través del Banc de Queviures.

Amb aquest projecte, es vol donar suport als usuaris del Banc del Queviure, que gestiona Càritas, Creu Roja i l'Ajuntament d'Igualada, «oferint-los un àpat cuinat, i aconseguir reduir el nombre d'aliments en bon estat i apts per al consum que actualment acaben a les escombraries», segons expliquen els impulsors.

La prova pilot la inicien aquests centre educatiu, amb la implicació del cuiner responsable, Oriol Càlichs, que ha mostrat la seva predisposició a evitar el malbaratament. Però la voluntat final és que l'Escudellant no quedi tanca en aquest centre, sinó que altres escoles de la ciutat s'hi puguin afegir i puguin fer la mateixa acció. A part de les escoles, els impulsors també creuen que en aquest projecte hi podrien participar les residències, els restaurants i les empreses de càtering.

El àpats se serveixen en recipients individuals aptes per a congelar i per escalfar posteriorment al microones, que aporta l'Ajuntament d'Igualada. Aquests aliments, que han de tenir la garantia de mantenir les condicions higièniques i sanitàries adequades, es congelaran a -18ºC i es podran conservar fins a 3 mesos. De cada cuina on es produeixen aquests aliments, embassats i en caixes especials que permeti no trencar la cadena del fred es portaran al Banc de Queviures, on s'hauran de mantenir congelats fins que se serveixin a les famílies usuàries.

La idea que ha sorgit d'Igualada hauria de combatre les grans dades del malbaratament alimentari. A Catalunya, segons els responsables del projecte, es generen actualment 262.471 tones d'aliments que no s'aprofiten, el que si es divideix per la població del país vol dir que cada català malbarata 35,4 quilos de menjar cada any.

La xifra contrasta amb les dades de pobresa. Per una banda es malbarata i per una altra tenim que un 20% de la població del país es pot considerar pobre. És des d'aquest punt de vista, amb la voluntat d'escurçar aquestes xifres, que els impulsors de la iniciativa es plantegen la necessitat de portar a terme la iniciativa.

El nom del projecte, Escudellant, vol dir repartir escudella, que és un plat bàsic i que aporta molts dels elements necessaris per a l'alimentació. Al mateix temps, l'escudella, el plat calent, és un plat que durant segles ha alimentat les classes populars.