Pomfusa estrena un edifici de serveis funeraris amb crematori a Esparreguera

Pomfusa SA, Serveis Funerarisva obrir ahir el nou edifici de serveis funeraris a Esparreguera. Una construcció de tres plantes amb crematori, amb mesures mediambientals i adaptada a les necessitats de la pandèmia. Pomfusa és l'empresa de referència en el sector funerari al nord del Baix Llobregat, tot i que també ofereix serveis a poblacions d'altres comarques veïnes.

La nova funerària i crematori d'Esparreguera està situada fora del nucli urbà, en un polígon. Es tracta d'una edificació «singular», segons els seus propietaris, «dissenyada des de la innovació tecnològica i sanitària».

Disposa d'un sistema per l'aprofitament de l'energia tèrmica, sistema de recuperació de les aigües pluvials i aportació d'energia elèctrica provinent de generació solar.

L'edifici es troba al polígon industrial Can Roca d'Esparreguera, està distribuït en tres plantes, un soterrani d'ús exclusivament intern (àrea per al condicionament dels difunts, sala refrigerada, aparcament de vehicles i magatzem de mercaderies).

La primera planta -a peu de carrer- hi ha tres sales de vetlla, un oratori hexagonal amb una capacitat per a 150 persones, un crematori incinerador de cadàvers, una àrea de comiat per a les famílies, una recepció, una oficina d'atenció al públic, lavabos i una àrea comercial. Una de les novetats és que cada sala de vetlla està dividida en tres espais: un espai més íntim per a les famílies, una avantsala i una terrassa exterior.

El gerent de Pomfusa SA, Serveis Funeraris, Jordi Casanovas, assegura que «hem volgut que l'edificació que hem fet a Esparreguera sigui emblemàtica quant a l'estètica i la seva funcionalitat».

La funerària d'Esparreguera ha quedat ubicada en un polígon industrial i incorpora, a part de diferents serveis, un crematori i ha adaptat les instal·lacions a les necessitats que requereix un tanatori en plena pandèmia.

D'altra banda, Casanovas també ha destacat la voluntat de tenir un edifici adequat a les tendències mediambientals. «Hem apostat per una producció pròpia de les energies que consumim i, en aquest sentit, ens sentim orgullosos de ser-ne pioners.», explica el gerent de Pomfusa.

Pomfusa SA, Serveis Funeraris , és una empresa que neix al Baix Llobregat Nord i que avui dona servei a 16 municipis de les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Vallès Occidental.