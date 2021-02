L'equip de govern d'Igualada valora la participació del pla de mobilitat

El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, valora molt positivament l'aportació que hi ha hagut en el procés de participació en el pla de Mobilitat d'Igualada. El document ha estat aprovat inicialment i ara està pendent dels darrers tràmits administratius per poder-se aprovar de manera definitiva. El document ha tingut en compte, també, els treballs per a la mobilitat de la Conca que s'estan duent a terme de forma paral·lela i que afecta la relació de mobilitat amb la resta de municipis a l'entorn de la capital de l'Anoia.

Vives ha afirmat que «s'ha fet amb aportacions de la ciutadania» i que el pla «toca de peus a terra i dona resposta a les necessitats reals de la ciutat, sense deixar de ser ambiciós en els plantejaments». Vives ha afegit que «aquest document ens ajuda a definir la ciutat amable i pacificada a través de la convivència dels vianants amb els vehicles de mobilitat personal, les bicicletes i els vehicles a motor».

El ple de l'Ajuntament d'Igualada va aprovar inicialment, la setmana passada, el Pla de mobilitat urbana i sostenible (PMUS), un document que se situa en el marc més general del Pla de Mobilitat Sostenible de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, i que ha de ser l'eina que permeti fomentar uns desplaçaments més sostenibles i segurs al nostre municipi amb tots els modes de transport a peu, amb bicicleta, transport públic o vehicle privat.

El pla ha estat redactat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona a partir de les Directrius Nacionals de Mobilitat.

A informació pública

El pas administratiu següent és el període d'informació pública i la resolució de les possibles al·legacions, i també ha recordat que l'estiu passat, malgrat la situació de pandèmia, es va impulsar un procés participatiu que va permetre recollir un total de 99 propostes, formulades des del Consell de l'Accessibilitat, associacions de veïns, consells de districte, partits polítics i ciutadans, que es van incorporar, seguint criteris tècnics, als diferents àmbits del PMUS.