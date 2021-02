Un projecte inèdit permet vendre llavors d'espècies silvestres

Eixarcolant obre un camí nou en la recuperació del cultiu d'espècies silvestres comestibles. Des de fa temps estan treballant en el coneixement de les plantes oblidades i ara han fet un nou pas per a la defensa de les espècies silvestres, tant per a l'ús alimentari com per a l'ús ornamental. Eixarcolant Llavors és la nova línia amb la qual aquest col·lectiu ven de manera oberta.

El projecte s'ha iniciat amb una setantena d'espècies i varietats disponibles, que s'aniran ampliant progressivament, amb l'horitzó de poder arribar a oferir les més de 400 espècies i varietats que es conserven al banc de llavors del col·lectiu Eixarcolant.

Eixarcolant Llavors és el primer projecte català i estatal centrat en la comercialització d'espècies silvestres comestibles. En són alguns exemples la malva, la calèndula, el corn de cérvol, el blet blanc, l'ortiga i els colitxos.

Marta Palomas, responsable del projecte, afirma que «és molt important que aquestes espècies i varietats es tornin a cultivar si volem que siguin realment una eina de canvi». I afegeix que «només així es podran tornar a consumir i comercialitzar i contribuiran a transformar el model agroalimentari i de desenvolupament socioeconòmic».

Les llavors es presenten en un format totalment innovador. Es tracta d'un desplegable de 12 cares, exclusivament de paper, i que, a més de servir de suport i protecció per al sobre que conté les llavors, actua com una mena de manual d'instruccions, gràfic i visual, que farà que el seu cultiu i consum sigui fàcil i gratificant. Fins i tot per als més inexperts.

Roger Costa, encarregat del disseny gràfic, indica que «han estat pràcticament dos anys fent el desenvolupament d'aquest format, però creiem que era imprescindible per poder superar un mur i fer accessibles aquestes espècies i varietats a tothom».

Segons el seu president, Marc Talavera, «aconseguir que aquestes llavors arribin arreu és un pas molt important per fer que s'incorporin altre cop als circuits productius i de consum, i contribueixin a canviar el paradigma agroalimentari actual».

Per aconseguir-ho, el col·lectiu Eixarcolant aposta per l'establiment d'una xarxa de més de 200 punts de venda arreu del territori, complementada amb la distribució online. Talavera afirma que «la millor manera de normalitzar el cultiu i consum d'aquestes espècies i varietats és fer que es trobin a tots els indrets on actualment es comercialitzen llavors. La venda online és més fàcil, però té molt menys impacte perquè s'arriba a un públic que ja està convençut; per aquest motiu la nostra aposta per teixir xarxa arreu del territori».

El col·lectiu Eixarcolant

El col·lectiu Eixarcolant és una entitat cooperativa sense ànim de lucre que té per objectiu fomentar un model de producció, distribució i consum d'aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. Cal que aquest nou model dignifiqui la pagesia, fomenti el desenvolupament rural sostenible, i generalitzi el consum de productes de proximitat, temporada i qualitat.

Amb una base social present arreu del territori català, fa projectes en els àmbits de la recerca, la dinamització territorial, la divulgació i formació, i l'assessorament per tal de fer possible que aquestes espècies i varietats es tornin a cultivar, comercialitzar i consumir, i que tot plegat es faci de forma sostenible i ètica. La voluntat és afavorir la producció, distribució i el consum de les plantes.