Una mare i els Mossos busquen un jove que ha desaparegut a Montserrat

La muntanya sagrada de Montserrat el cridava. Li deia que ell havia sigut l'elegit. I ell se'n va anar a buscar-la. Així ho han explicat als Mossos d'Esquadra els companys de festa de Julián Beltrán, un jove de 22 anys, desaparegut després de participar en una festa il·legal i amb drogues al Bruc, el 6 al 7 de gener. Julián Beltran era de Bogotà, i vivia a Barcelona des del 2019.

«El meu fill estava en una festa il·legal en una casa del Bruc», explica a El Periódico Lilian Rivera, que ha arribat a Barcelona des de Colòmbia per mirar de trobar el Julián.

La tarda del dia 7, el senyal del telèfon mòbil del Julián es va apagar. La seva mare, amb qui parlava cada dia, no va aconseguir contactar-hi i va començar la seva lluita contra la pandèmia i la burocràcia. Finalment va aconseguir un permís per arribar a Barcelona a finals del mes passat. Des d'aleshores s'ha instal·lat a casa de la família de l'exnòvia del seu fill per continuar la recerca.

Agents dels Mossos, Bombers i unitats canines han rastrejat els camins que van des del Bruc cap al Parc Natural de Montserrat, també altres zones més frondoses i de difícil accés. La mare del Julián ho ha fet aquests dies amb la foto del seu fill. Els camins estan ben senyalitzats i hi passa molta gent, en bici o caminant. Ningú ha vist el Julián. «És molt difícil perdre's allà, és molt difícil tenir un accident. Hi passa molta gent. Si t'embenen els ulls i et deixen allà, és senzill tornar», insisteix Lilian Rivera.

Nou persones es van quedar a la casa de la festa il·legal quan, segons la seva versió, el Julián va marxar caminant, sol, cap a la muntanya de Montserrat. I ja no el van tornar a veure, diuen.