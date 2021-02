Arrestat un camioner amb 439 mòbils robats a Abrera

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Abrera un home de 42 anys que portava 439 telèfons mòbils robats, amagats en bosses de plàstic a la cabina del seu camió.

Els fets van passar el dijous 4 de febrer. Cap a les cinc de la tarda, agents que feien tasques de prevenció de robatoris van veure com l'home feia maniobres poc habituals, com si s'hagués perdut. Van acostar-s'hi i, en comprovar que estava nerviós i no col·laborava, van escorcollar el camió. En la inspecció van trobar deu bosses de plàstic plenes de telèfons mòbils, alguns precintats i d'altres sense embalatge. Això va fer sospitar els agents, que van comprovar l'origen dels telèfons. També van trobar tretze ordinadors.

Després de verificar aleatòriament tres mòbils, els Mossos van poder certificar que constaven com a robats en un assalt violent en un establiment de Sant Andreu de la Barca el 29 de gener. Després del recompte, els investigadors van comprovar que quinze aparells pertanyien al robatori violent de Sant Andreu de la Barca. També van constatar que la resta de provenen de diversos fets delictius comesos arreu del territori. De moment, els Mossos ja han pogut fer arribar un centenar de telèfons als seus propietaris i estan realitzant les gestions pertinents per retornar la resta d'aparells. L'arrestat, que va haver de respondre per un delicte de receptació, va passar a disposició del jutge instructor, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.