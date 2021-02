La jove igualadina Marta Pérez Luque guanya el concurs de cartells del 8 de març de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena

La jove igualadina Marta Pérez Luque guanya el concurs de cartells del 8 de març de la Les persones integrants de la comissió avaluadora de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD). Les persones integrants de la comissió avaluadora de la vuitena edició del concurs de cartells han escollit com a imatge guanyadora la proposta de la jove igualadina. Han format part d'aquest jurat una representant de l'entitat Dones amb empenta, la comissió de coeducació de l'Escola Municipal d'Art La Gaspar, una representant del col·lectiu REFEM Feminisme, i la tècnica d'igualtat de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena. El premi és de 300€ i s'entregarà en un dels actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones.

En la seva proposta, la igualadina Marta Pérez, de 16 anys, representa una imatge reivindicativa, símbol de la lluita feminista dels últims 8 de març, on les dones s'han aplegat als carrers per exigir els seus drets i llibertats i teixir aliances i sororitat. Amb el lema "Aturem el món" el cartell fa referència a la vaga, no només de l'àmbit laboral, sinó també en l'àmbit de les cures i el treball domèstic que han protagonitzat les dones als carrers les darreres edicions del Dia Internacional de les Dones.

La proposta de Marta Pérez serà la imatge gràfica de l'agenda d'actes programats per la commemoració del 8 de març, que s'organitza i coordina des de l'àrea d'Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD). L'agenda aplega les activitats organitzades des dels ajuntaments de la Conca i també des de les entitats del territori.



La MICOD

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) és una associació formada per 7 municipis de la comarca de l'Anoia, tots ells situats a la conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, que sumen una població de 70.875 habitants. L'entitat va néixer al 2001 per donar serveis de manera mancomunada als diferents municipis que la integren, i té com a objectiu unir esforços i recursos per gestionar serveis d'interès comú en diferents àrees com la promoció econòmica, la igualtat de gènere, serveis d'ocupació, formació i inserció i serveis relacionats amb el medi ambient i la mobilitat, entre d'altres.