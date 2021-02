Foment inclou l'estudi de soterrar l'A-2 a Collbató entre les propostes

El ministeri de Foment del Govern central estudia tres propostes per a la millora de l'A-2 al seu pas pel municipi de Collbató, i una d'aquestes alternatives és la del soterrament de l'autovia, que és la que demana l'Ajuntament. L'alcalde de Collbató, Miquel Solà, i el primer tinent d'alcalde, Josep Estradé, s'han reunit aquesta setmana amb el cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, Vicente Vilanova Martínez-Falero, i el cap de l'Àrea de Planejaments, Projectes i Obres, Ramon Juanola, per conèixer l'estat del projecte d'ampliació de l'A-2 al pas per Collbató.

Els representants de Foment van explicar als polítics de Collbató que estan analitzant tres alternatives: l'ampliació del traçat actual; una variant a la banda sud del poble i, a petició de l'Ajuntament, el soterrament de l'A-2, l'alternativa que l'equip de Govern considera com la més convenient per a la població.

Aquesta suposada indefinició pel projecte triat contrasta amb el fet que en les darreres setmanes veïns de la població han traslladat la seva inquietud al govern local veien que el projecte continua perquè s'ha vist a persones fent sondatges a diversos punts de Collbató.

La variant passaria pels camps agrícoles i forestals de la banda sud de Collbató que, sortint de les Ginesteres, s'enfilaria fins a la carena de Can Dolcet, a pocs metres de la part superior de la urbanització de Can Dalmases II, segons han explicat fonts municipals.

El govern de Collbató també ha demanat el soterrament, una alternativa que el ministeri de Foment contempla i de la que té dades geotècniques de la zona de pas, segons els representants de l'Ajuntament de Collbató.

Solà i Estradé, en aquesta reunió, van fer saber a Foment el seu rebuig a les propostes d'ampliació de variant. Aquesta última la consideren inviable, perquè tindria un fort desnivell, que comportaria un notable increment de la contaminació ambiental i acústica. I també suposaria una «enorme» pèrdua de massa forestal, la desaparició de camins rurals, la intercepció de torrents i la pèrdua d'elements patrimonials.

El govern diu que l'alternativa és o bé el soterrament o bé disminuir el trànsit.