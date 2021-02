Proptesta a Igualada contra la presència de Vox al Parlament

El grup d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d'Igualada va concentrar un centenar de persona dilluns al vespre a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada per protestar contra l'entrada de Vox al Parlament de Catalunya.

Els participants en l'acte de protesta es van anar concentramt a la plaça mentre se sentia la cançó italiana "Bella ciao" (cançó dels partisans d'Itàlia que s'enfrontaven al feixisme en la II Guerra Mundial). Van llegir un manifest en el que es deia, entre d'altres coses, que "l'entrada de VOX al Parlament de Catalunya és una terrible notícia per a la democràcia, la convivència i els drets humans". En el text, adverteixen que "no esperarem en silenci per veure com les agressions feixistes —que ja han acompanyat la seva "campanya electoral"— augmenten encara més" i es mostraven convençuts d'actuar per combatre "el seu discurs d'odi contagia la societat".

En la proptesta, a més de recordar la connexió de Vox amb el règim franquista, i amb altres expressions del feixisme al món, els convocants entenen que "la gran majoria de la població de Catalunya rebutja Vox, i plantarà cara davant qualsevol intent d'imposar les seves polítiques d'odi".