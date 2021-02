El campus de salut d'Igualada tindrà forma d'ela i una doble façana

L'edifici projectat per al nou campus de salut d'Igualada tindrà forma d'ela, ocuparà una superfície de 3.507 m2 i està pensat per acollir cinc-cents alumnes. La forma de la construcció li atorga dues façanes, alineades als carrers. A la façana nord hi haurà l'entrada principal, que serà pel Passeig Verdaguer, i la façana oest, amb entrada secundària, serà al carrer Cardenal Vives. El campus, com la resta d'oferta universitària de la ciutat, el gestionarà la Universitat de Lleida.

La distribució de les plantes respons a les necessitats recollides en el pla funcional. A la planta baixa hi haurà la recepció i els espais de suport i espais comuns, com la biblioteca; a les plantes primera i segona hi haurà l'aulari i sales d'estudi, i a la planta tercera hi haurà una part també d'aulari i una part destinada a laboratori i a sales de professors.

L'Ajuntament d'Igualada disposa, des d'aquesta setmana, del projecte executiu per a la construcció del campus. La tinenta d'alcalde Carlota Carner, ha explicat com serà l'edificació i ha recordat que la inversió d'aquest projecte és de 6 milions d'euros (2 a càrrec de la Generalitat, 2 a càrrec de la Diputació de Barcelona i 2 a càrrec de l'Ajuntament).

Carner ha indicat que el 16 de març es preveu que es faci la licitació del projecte, que s'adjudicarà el 29 de juny. Les obres començaran el setembre d'aquest mateix any, amb un termini previst de tretze mesos.



Un projecte madurat amb temps

L'alcalde, Marc Castells, ha destacat que "estem treballant des del 2011 per convertir Igualada en una ciutat universitària i ha esmentat actuacions que ja s'han dut a terme, com la posada en marxa del centre de simulació 4DHealth, com a embrió d'un projecte vinculat a l'àmbit de la salut; la càtedra L'A3 Leather Innovation Center; la inauguració del campus universitari al Pla de la Massa; l'ampliació dels graus universitaris que s'ofereixen a la ciutat de la mà de la Universitat de Lleida i l'acreditació de l'Hospital d'Igualada com a hospital universitari. Castells ha expressat que el "futur universitari d'Igualada és el futur de la nostra ciutat. Esperem que en un futur proper es puguir cursar estudis de medicina, és un objectiu ambiciós que també ens hem marcat amb la Universitat de Lleida".