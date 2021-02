Esparreguera aprova l'ampliació del pavelló d'esports El Castell

El ple municipal d'Esparreguera ha aprovat de manera definitiva el projecte d'ampliació del pavelló municipal El Castell. El projecte va rebre el suport de tots els grups en el darrer ple, excepte la CUP, que hi va votar en contra.

Aquest projecte té un pressupost d'execució d'1,2 milions d'euros i preveu ampliar la capacitat d'espai esportiu de l'equipament amb un total de 826 m2.

L'acord es va prendre en una sessió plenària on, entre altres acords, també es van prendre els d'aprovar inicialment el projecte constructiu de la via ciclista paral·lela al vial d'accés al barri de Mas d'en Gall des de la B-231, la ratificació de la composició dels representants i les representants del Consell Consultiu de Comerç i el conveni per a l'ús del pavelló municipal Pau Ribas de Monistrol de Montserrat per part del Club Futbol Sala Esparreguera. Així mateix, es va aprovar la moció presentada per la CUP de suport al raper Pablo Hasél, empresonat, i la preservació del dret a la llibertat d'expressió.

El projecte preveu fer una nova edificació adjacent que incrementarà la capacitat d'espai esportiu en planta baixa i graderies en planta primera, també amplia el nombre de vestidors i serveis higiènics, aporta un nou espai diàfan amb previsió per a ús de bar, i concreta les reformes en matèria d'accessibilitat, amb la instal·lació d'un ascensor. Les obres tenen un pressupost d'execució material d'1.266.392 euros, iva inclòs, i una durada prevista de 10 de mesos a partir del moment de l'adjudicació.

El futbol sala a Monistrol

L'Ajuntament d'Esparreguera també ha aprovat aquesta setmana un conveni per a l'ús del pavelló municipal Pau Ribas de Monistrol per part del Club Futbol Sala Esparreguera durant la temporada 2020-2021. Esparreguera pagarà 3.500 euros a Monistrol, segons la proposta aprovada en el darrer ple. Hi van votar a favor el PSC, Esparreguera en Comú i Esparreguera 2031, i es van abstenir ERC, la CUP, Ciutadans, Junts i el regidor no adscrit.

El punt va entrar a l'ordre del dia com a qüestió sobrevinguda i es va aprovar tot i els informes desfavorables dels serveis jurídics i la intervenció de l'Ajuntament, que consideren que el conveni s'ha fet amb posterioritat a la prestació del servei.

En la mateixa sessió es va aprovar una modificació de crèdit de 37.261 euros, dels quals 2.261 aniran destinats a pagar cànons de drets d'autor a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), entitat que vetlla pels drets de propietat intel·lectual.