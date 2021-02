Un incendi crema dues naus d'una fàbrica d'Òdena

Quatre dotacions dels Bombers han continuat treballant aquesta nit en les tasques d'extinció d'un incendi que es va declarar a última hora de dissabte a l'empresa IGEASA d'Òdena, situada a l'avinguda de Manresa d'aquesta localitat i dedicada als embalatges de cartró. El foc, del qual es desconeixen els orígens, ha cremat totalment dues de les tres naus de l'empresa, si bé no s'han hagut de lamentar danys personals.

Els Bombers van rebre l'avís dissabte a les 11 de la nit. Hi van desplaçar fins a 23 dotacions, de les quals 14 són vehicles d'aigua, 3 autoescales i la resta vehicles lleugers i de comandament amb el Grup Operatiu de Suport (GROS), i també el Grup Especialista d'Estructures Col·lapsades (GREC). Tanmateix, el foc cremava amb virulència i es va aconseguir estabilitzar fins a prop de les 6 de la matinada. Els Bombers van haver de fer un atac defensiu amb línies d'aigua per tal de protegir i frenar la propagació a la part d'instal·lació no afectada, si bé no es va poder evitar la crema total de la nau paral·lela a l'avinguda de Manresa i la central, i va col·lapsar la coberta. A més, l'estructura del recinte va quedar greument danyada, i això encara complicava més les tasques d'extinció, fins que l'esfondrament controlat de la façana va permetre ahir a la tarda que els efectius poguessin accedir a l'interior de la nau i d'aquesta manera continuar treballant en l'extinció. Pel que fa a la tercera nau ha quedat afectada per la temperatura i el fum, però els efectius l'han protegit i han evitat que resultés cremada.

L'alcaldessa d'Òdena, Maria Sayavera, lamentava ahir els fets, i mostrava la seva preocupació per les conseqüències de l'incendi tant per a la propietat de l'empresa com per als treballadors, si bé no es volia aventurar a fer pronòstics en espera de conèixer l'abast dels danys. No és de les més grans del municipi, però sí de les més antigues, amb més de 30 anys de dedicació a l'estampació de paper i cartró. L'alcaldessa també explicava que, com a conseqüència de l'incendi, s'ha hagut de desallotjar temporalment una família d'un habitatge que hi ha a tocar de l'empresa, i que si bé en principi no perilla, possiblement hauran d'esperar uns quants dies a tornar-hi per precaució. L'Ajuntament els ha ofert allotjament en un hostal.