La política d'habitatge de Castells no troba suports

El projecte de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, de transformar locals comercials en planta baixa en habitatges podria no prosperar en el ple d'aquests vespre. Aquesta modificació del POUM que planteja el govern local s'hauria de discutir i votar, però ERC va fer anit un comunicat i va escampar un vídeo en el que retreu a Castells que fins arano s'hagi actuat i li fa propostes alternatives. ERC no ha volgut avançar quin serà el seu sentit de vot avui. Sí que ho ha fet el grup d'Igualada Som-hi, que ha en molts moment del mandat ha estat el suport clau perquè Junts x Igualada pogués dur a terme la seva acció de govern, però que en aquest tema es mostren determinats a votar en contra.

Tenir els dos principals grups de l'oposició en contra no és definitiu a l'Ajuntament d'Igualada, perquè el grup de Castells és a la vora de la majoria absoluta i pot comptar amb suports de pocs regidors. En alguns punt concret ha comptat amb el suport de Cs.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, acompanyat el reconegut arquitecte igualadí Salvador Pelfort, s'ha preguntat «qui voldria anar a viure en un garatge o local comercial convertit en pis sense llum natural ni ventilació i amb barrots a les finestres? Aquesta és la realitat que planteja Marc Castells quan proposa que a les plantes baixes s'hi puguin fer pisos. Ras i curt és això. Tenint 2.000 pisos buits, el que cal és un pla de rehabilitació d'habitatges, abans que generar pisos que no complirien les mínimes condicions de dignitat que volem per la ciutadania d'Igualada».

Cuadras diu que «tenint pisos buits que es podrien posar a disposició del mercat, cosa que faria baixar els preus del lloguer perquè hi hauria més oferta, no podem acceptar que la gent hagi de viure darrere de barrots, sense llum natural ni ventilació, amb soroll del carrer, humitats i poca privacitat, que és el que ofereixen les plantes baixes».

Per la seva part, ERC assegura en el seu comunicat que «hem fet moltes propostes, com el programa de rehabilitació de pisos buits i degradats liderats per l'Ajuntament a canvi de d'una cessió temporal del pis i poder-lo posar a lloguer social». Els republicans també comparen propostes d'altres municipis com Sant Boi, Vic o Mataró on hi ha diferents exemples de propostes de pisos de lloguer social.