La proposta de fer pisos en locals de planta baixa a Igualada fracassa

La proposta de fer pisos en planta baixa a la ciutat d'Igualada que impulsava l'equip de govern de Junts x Igualada no ha prosperat. Els 10 vots que van sumar el grup de l'alcalde Marc Castells i la regidora de Ciudadanos, Carmen Manchón, no van ser suficients per superar els també 10 vots en contra d'ERC, Igualada Som-hi i Poble Actiu. L'equip de govern havia plantejat una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) per poder fer el canvi, i aquest tipus d'alteració de la normativa urbanística requeria una majoria absoluta, és a dir la meitat més un dels regidors en un ple en el que ahir hi havia 20 assistents, ja que en el primer punt de l'ordre del dia la regidora Eva Pedraza, de Poble Actiu, va dimitir.

La regidora d'Urbanisme, Carlota Carner, havia defensat la bondat de la modificació que plantejava el govern perquè oferia una solució a l'habitatge, amb una proposta de pisos protegits, d´habitatge accessible i assequible i reactivació econòmica dels sectors afectats.

El govern no descartava iniciar altres processos per complementar la mesura, però l'oposició li va recordar a l'alcalde Castells que el POUM d'Igualada és del 1986, que està desfasat i que no accepten que es governi a cop de modificació puntual. Els regidors Enric Conill (ERC), Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) i Neus Carles (Poble Actiu) ho van qualificar de «nyap».