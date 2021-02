El Centre Cultural de Calaf durà el nom d'una activista republicana

El nou espai social i cultural de Calaf, que inclourà la biblioteca, durà el nom de Carmen Arrojo i Maroto. Els regidors de l'Ajuntament de Calaf van estar d'acord en el darrer ple en reconèixer la figura de l'activista republicana, que durant una època de la seva vida va ser mestra de literatura i francès a Calaf. Carmen Arrojo va néixer a Madrid el 1928 i va morir-hi el 2017. El nom va sorgir d'una proposta realitzada en el procés obert amb la ciutadania.

En la mateixa sessió també es portava a votació l'aprovació del projecte de l'Espai Social i Cultural i en aquest punt, tot i que també es va aprovar, la discrepància entre els grups polítics va emergir. El centre ha tingut un plantejament polèmic per la manca d'acord amb els impulsors de la biblioteca que hi havia a Calaf, situada a l'Institut, i amb un ús compartit entre la població i el centre educatiu.

Va votar en contra del projecte el GiC i es va abstenir Junts x Cat. L'aprovació del seu reglament de funcionament, tampoc va comptar amb el suport de l'oposició - hi va haver tres vots en contra. Entre d'altres motius, van manifestar no estar d'acord amb el plantejament d'aquest nou espai per les gestions i manca d'entesa amb l'Institut per l'antiga biblioteca.

Ajuts al sector empresarial

En la mateixa sessió es van aprovar per unanimitat les bases d'uns ajuts de 22.859 euros amb l'objectiu de col·laborar amb la despesa que suposa la implementació de mesures higièniques de prevenció, protecció i seguretat per a la tornada a l'activitat econòmica amb la nova situació a empreses i serveis del municipi.

També es van debatre i aprovar van ser tres modificacions de crèdit amb motiu de la rebuda de diverses subvencions, uns ajuts al sector empresarial i de serveis per implementar mesures anti Covid-19, l'expedient per licitar el contracte d'obres de la futura planta de neteja de nitrats, l'ordenança per la implantació del porta a porta i el suport al Casino de Calaf per optar a la Creu de Sant Jordi.

I, per últim, en aquest ple també es portava a votació l'aprovació de l'expedient per licitar el contracte d'obres de construcció de la Planta de neteja de nitrats, un cop aprovat definitivament el seu projecte que ha estat en exposició pública durant el període legal establert. El GiC i JxCat van mostrar dubtes pel que fa al cost de manteniment de la planta, encara que la construcció estigui 100% subvencionada. L'alcalde va detallar que el cost de manteniment serà de 0,15 euros/m?3;, molt més barat que l'aigua d'Amfesta, que ara és de 0,55 euros/m?3; i que el que es preveu qu costi la Llosa del Cavall entre 0,70 euros i 0,75 euros m?3;. Finalment, es va aprovar amb 8 vots a favor, l'abstenció de JxCat i 1 vot en contra del GiC.