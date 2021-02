Igualada nota por i reticències de les dones a fer-se mamografies

En les primeres setmanes del 2021, entre el gener i mig febrer, 44 dones van dir que no anirien a fer-se la mamografia a l'Hospital Universitari d'Igualada. A l'Oficina de Cribratge es van encendre els llums d'alarma. El motiu principal era la por a la contaminació per la situació de la pandèmia. L'Oficina va començar a programar altres cites, fent així que l'impacte no fos tan gran. En aquests moments, les dones que ara no han volgut sotmetre's a la prova ara tindran una segona oportunitat el proper mes de maig. Aleshores, si les condicions pandèmiques són millors, els professionals mèdics esperen que les dones hi assisteixin.

La situació ha fet que l'Oficina tècnica de Cribratge de l'Anoia fes una crida animant «a participar en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama». I recorda que «una mamografia a partir dels 50 anys i repetida cada dos anys entre els 50 i 69 anys pot ajudar a detectar el càncer de mama en una etapa inicial, amb més èxit de curació».

Per eliminar les pors, els professionals del servei recorden que «les mamografies són proves senzilles que es fan en el servei de radiologia de l'Hospital Universitari d'Igualada, es realitzen amb les màximes garanties de seguretat i higiene, i se segueixen els protocols establerts pels nostres especialistes d'infeccions».

El servei es va aturar els mesos més crítics de l'inici de la pandèmia. Des del mes de juny del 2020, que vam reprendre les mamografies de cribratge, no s'ha comunicat cap cas de covid-19 que s'hagi contagiat a la sala d'espera de radiologia, ni al box de mamografies, asseguren.

L'any 2019 hi va haver una participació del 78,30% (4.937), que ja eren xifres similars a anys anteriors. L'any 2020, la campanya va tenir una resposta del 72% (3.702).

La taxa de detecció de càncer de mama l'any 2020 és d'un 4,05 per mil (15 casos), una mica per sota de l'estàndard europeu, que és de 4,5 per mil.

Per setmana, l'hospital fa una mitjana de165 cites de cribratge. En les sis primeres setmanes haurien d'haver fet més de 900 proves. El gruix de la quarantena de renúncia ha portat els responsables del servei a fer la campanya per la importància de la prova.