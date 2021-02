El ple d'Olesa vota a favor de la llibertat d'expressió

Una moció a favor de la llibertat d'expressió i en contra de l'empresonament del raper Pablo Hasél divideix els grups del ple d'Olesa de Montserrat. La votació de la moció la van presentar la CUP, el Bloc Olesà i ERC, i va rebre també el suport de Junts x Olesa, que es va mostrar partidari de la defensa de la llibertat d'expressió i va lamentar els fets violents i de pillatge que hi ha hagut al final de les manifestacions.

Marc Serradó, de la CUP, va explicar aquesta moció que mostrava el rebuig a l'empresonament del raper i també exigia «l'anul·lació de totes les causes obertes i sentències condemnatòries de qualsevol persona que hagi fet ús del seu dret a la llibertat d'expressió. Exigirem al Govern espanyol la derogació immediata de la llei mordassa, del delicte d'injúries a la Corona i la reformulació total del Codi Penal».

La CUP va voler canviar la moció afegint-hi que es demanava la supressió de la Brimo i Arro i de l'ús de les bales de foam. Però en aquests dos punts, la resta de grups no hi van estar d'acord i no es va modificar el text inicial.

L'alcalde, Miquel Riera, va advertir que les modificacions no havien estat debatudes i «desvirtuen el sentit de defensar, de manera unànime, el dret a la llibertat d'expressió.

El regidor de Ciutadans, Carlos Navia, va argumentar el vot en contra «perquè no és cert el que diu aquesta moció». I va assegurar que «l'Estat espanyol en democràcia no persegueix artistes. Aquesta persona entra a la presó per tenir delictes pendents».

I el regidor Fernando Vicente, del PSC, va afegir que el PSC votaria en contra perquè «aquesta moció no tracta de la llibertat d'expressió, sinó del suport i misògina, i del discurs d'Espanya ens roba, i ara Espanya ens calla».