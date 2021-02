La Conca d'Òdena organitza una cinquantena d'actes pel 8-M

La Micod organitza prop de cinquanta actes a la Conca d'Òdena per commemorar el 8 de març. Des d'ara fins a final de març, els set municipis de la Conca d'Òdena commemoren un dia Internacional de les Dones reivindicatiu. Les regidores dels set municipis de la Conca d'Òdena ham preparat una cinquantena d'actes, organitzats i coordinats per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD), amb l'objectiu de denunciar les discriminacions que pateixen les dones pel fet de ser dones i donar a conèixer les lluites i reivindicacions feministes per l'equitat, els drets i llibertats, la igualtat salarial, l'erradicació dels masclismes, la visibilització, la coresponsabilitat, la conquesta de l'espai públic i, en definitiva, per aconseguir una societat més justa i igualitària.

Manifest a Puig Aguilera

Entre les activitats més destacades hi ha nombroses exposicions, tallers i jornades de formació, concursos de Tik-Tok i Instagram, sessions de contes, teatre, cinema, xerrades, il·luminació d'espais emblemàtics i passejades, com les que es faran el 7 de març, des d'Òdena i des de Castellolí, fins al cim del Puig Aguilera i que donaran pas a la lectura del manifest del dia 8 de març.

L'acte central de la Mancomunitat consistirà en la coordinació d'una acció conjunta que es farà als centres de secundària de la Conca d'Òdena.

L'acció serà la visualització d'un vídeo que fa una aproximació crítica a les violències masclistes i sexismes de les sèries de referènciadel jovent. Aproparà també una pauta per detectar les violències i analitzar des de la mirada de gènere els rols discriminatoris que es donen. Els instituts faran un treball posterior d'anàlisi d'una proposta que triïn a partir dels aprenentatges fets.

L'agenda d'actes del 8 -M, coordinada per la Micod, rep el suport de la Diputació de Barcelona, l'Institut Català de les Dones i del Ministeri d'Igualtat del Govern espanyol. Les activitats són organitzades pels ajuntaments de la Micod i entitats.