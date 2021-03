Olesa prepara un acte de reconeixement a l'artista Pep Montoya, mort l'any passat

L'obra de l'artista olesà Pep Montoya, que va morir el 15 d'abril de 2020 a causa de la covid-19, serà la protagonista de la primera exposició que acollirà l'edifici municipal de Cal Puigjaner, on s'estan fent els darrers treballs del projecte de rehabilitació de l'immoble. La mostra l'està preparant la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa conjuntament amb una comissió encapçalada per Susana Garcia-Duran, parella de Montoya, i és previst que es pugui inaugurar al mes de juny, als volts de Santa Oliva i Festa Major. Abans, el pròxim 15 d'abril, l'Escorxador acollirà un acte de record a Pep Montoya, coincidint amb el primer aniversari de la seva mort i justament la data que es commemora el Dia mundial de l'Art.

Nascut a Olesa el 1952, Pep Montoya ha estat un dels més grans exponents de l'art contemporani català. Doctor en Belles Arts, l'obra de Pep Montoya ha estat exposada arreu del món i forma part d'importants col·leccions d'Arts públiques i privades a Espanya, Anglaterra i Alemanya. Va ser professor a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, i també, als anys 80, a l'Escola d'Arts i Oficis d'Olesa. Precisament, amb l'Escola d'Arts i Oficis va iniciar, l'any 2009, una intensa col·laboració que el va dur a dinamitzar, des d'aquell any, els Diàlegs d'Art organitzats entorn de diferents mostres a l'Espai d'Art de la Passió, a càrrec dels autors del cartell de l'espectacle. També va formar part del grup impulsor de l'Espai Josep Campmany, creat amb la voluntat de continuar el repte d'acostar la gent a l'art en homenatge al desaparegut artista i professor olesà Josep Campmany.

L'any 2012 va ser l'autor del cartell de la Passió d'Olesa, i aquell any va presentar a l'Espai d'Art la seva mostra "Formes democràtiques i il·lusions captives". El 2016 va exposar també a Olesa, conjuntament amb Joan Furriols i Jordi Lafon, la mostra "Permeabilitats".

Fa uns anys també va fer una important donació d'obres seves a l'Ajuntament d'Olesa. De fet, una obra de Pep Montoya presideix l'actual despatx d'Alcaldia.

Feia temps que l'Ajuntament d'Olesa volia fer un acte de reconeixement a la figura d'en Pep Montoya, que la seva prematura i sobtada mort va evitar que pogués ser en vida. Després del sotrac que va representar la pèrdua de l'artista, la seva parella, juntament amb persones del seu entorn van proposar a l'Ajuntament col·laborar en fer possible aquest acte de coneixement i una mostra amb la seva obra.



Acte de record i exposició de la seva obra

Del treball conjunt entre la regidoria de Cultura i la comissió Pep Montoya s'han plantejat dos actes. El primer tindrà lloc el pròxim 15 d'abril, just en el primer aniversari de la mort de l'artista olesà. El segon serà al juny, quan és previst inaugurar una exposició de la seva obra a l'edifici de Cal Puigjaner, que serà la mostra anual de la regidora de Cultura per a aquest 2021.

Durant l'acte de record que tindrà lloc a l'Escorxador el 15 d'abril, just la data que també es commemora el Dia Mundial de l'Art, es presentarà un llibre-catàleg amb l'obra de Pep Montoya que està preparant l'editorial Paper d'Estrassa juntament amb la comissió creada. Segons ha detallat Susana Garcia-Duran, en aquest llibre s'hi inclourà el testimoni de companys i amics de l'artista, així com una important selecció de la seva obra "que mostrarà qui i com era en Pep, personalment i artísticament".

Quant a l'exposició, prevista per al mes de juny, per al regidor de Cultura "serà tot un descobriment", tant per l'obra de Montoya com per l'espai escollit per mostrar-la, el celler de Cal Puigjaner, un edifici encara desconegut per a molts olesans i olesanes.

L'edifici municipal de Cal Puigjaner s'ha plantejat, des que es va iniciar el projecte de rehabilitació, com un edifici polivalent que pugui acollir, entre d'altres, un museu o centre d'interpretació del patrimoni local i comarcal lligat al Montserratí. L'edifici, però, és molt gran (a banda de la casa principal hi ha un gran pati i un segon edifici-celler) i per aquesta raó s'hi ha plantejat diferents usos. I un d'aquests pot ser el de sala d'exposicions, com el mateix Montoya considerava que hauria de ser. Per aquesta raó, quan es va plantejar que Cal Puigjaner acollís l'exposició, de seguida es va pensar en la part del celler.

És previst que l'exposició es pugui inaugurar al mes de juny, coincidint amb les festes de Santa Oliva o bé amb la festa major. Tot plegat, segons Xavier Rota, per valorar la figura i l'obra d'un artista olesà, en Pep Montoya, "que ens ha donat molt i per això tenim un deute amb ell que hem de tornar".