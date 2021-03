Denuncien tremolors a les cases i despreniments a la zona propera al Capelló

Veïns de Capellades denuncien que arran de les explosions sovintejades en una pedrera propera a la ronda del Capelló han aparegut algunes esquerdes a les cases. Asseguren que hi ha explosions que els fan caure objectes, «com si fos un terratrèmol», afirmen. Ho atribueixen a l'activitat a la pedrera de les Llangònies. Tenen el suport dels ajuntaments de Capellades i Vallbona d'Anoia. La Generalitat, però, segons els veïns, els ha respost que la pedrera està legalitzada.

Les explosions fa un any que duren, però ara els veïns han dit prou. La pedrera està ubicada a Vallbona d'Anoia, però només 200 metres separen la Pedrera de les Llangònies de les cases dels veïns del peu de la riera de Capellades. I fins al centenar de cases de la zona del Capelló hi ha 450 metres. Una cinquantena de famílies s'han mobilitzat i han encarregat un informe tècnic que confirma l'afectació de l'activitat de la pedrera damunt la vila.

Els ajuntaments de Capellades i de Vallbona fan costat als veïns i han participat en les diverses reunions que s'han fet amb la Generalitat de Catalunya –tant amb la subdirecció general de Mines com amb la direcció general de Medi Ambient- però no s'ha aconseguit que el Govern adoptés mesures per aturar l'activitat.

Els veïns alerten que les barrinades afecten no només les cases dels veïns sinó tota la Cinglera tavernítica del Capelló, patrimoni natural del municipi, i en especial el Parc Prehistòric de Capellades on té lloc l'excavació de l'assentament de neandertals de l'Abric Romaní dirigida per l'arqueòleg Eudald Carbonell i reconeguda a escala internacional. Els darrers mesos s'han registrat diversos despreniments que, tant a parer dels veïns com de l'Ajuntament de Capellades, suposen una pèrdua irreparable del patrimoni geològic i arquitectònic del municipi. Precisament per protegir el Parc Prehistòric, l'Ajuntament ja va prohibir el pas de camions d'alt tonatge per la ronda a fi d'evitar vibracions damunt de la cinglera.

La Pedrera de les Llagònies és de propietat de l'empresa privada Obres i Excavacions Escala SL i està situada al vessant est de la muntanya de la Serra de Miramar, a la carretera B-224 de Capellades a Martorell, al límit municipal entre Vallbona d'Anoia i Capellades. Va iniciar la seva activitat extractiva l'any 1989. La Generalitat al·lega que el propietari té els permisos corresponents, però els veïns expliquen que la maquinària i les tècniques utilitzades per l'explotació que fan servir ara no tenen res a veure amb les que s'utilitzaven quan va rebre l'autorització fa trenta anys.