El pla urbanístic industrial de la Conca no contempla ni Can Titó ni can Morera

Pancartes de protesta del moviment contra el polígon a Can Titó ARXIU PARTICULAR

La Generalitat i els ajuntaments de la Conca d'Òdena han decidit que el nou sòl industrial es creï al voltant de l'aeròdrom Òdena-Igualada i al Parc Tecnològic Jorba-Igualada, en parecel·les de gran format. La implantació industrial arribarà, segons han explicat fonts de la Generalitat, "en un desenvolupament programat en el temps i per fases". Han quedat descartades les dues ubicacions que havien aixecat polèmica i moviments socials en contra, la de Vilanova del Camí Sud (Can Titó) i de la Plataforma Ferroviària Nord (Can Morera). Són les conclusions del pla director urbanístic industrial de la Conca que ha tancat el procés participatiu.

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han indicat que el debat sobre el Pla director urbanístic (PDU) de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena ha finalitzat amb 1.143 propostes recollides sobre el model econòmic que es vol per a la zona, les seves oportunitats d'inversió i quins es consideren els espais més idonis al territori per acollir l'activitat econòmica i industrial. Un total de 1.300 persones hi han participat, de les quals 231 han fet aportacions, tant ciutadans individuals com representants d'una vintena d'entitats empresarials, sindicals, veïnals o de defensa del territori. Tot el procés, que es va iniciar el juny de 2020, ha estat telemàtic, vehiculat a través del web participa.gencat.cat.

El departament de Territori i Sostenibilitat ha formulat el PDU consensuadament amb els set municipis que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) per facilitar la implantació de noves activitats empresarials a la zona, segons han inidicat fonts de la Generalitat. El mateix govern es compromet a promoure noves inversions, que haurien de generar nous llocs de treball, i dona suport a la consolidació del teixit empresarial existent.

La decisió sobre les zones a desenvolupar s'ha fet de manera prèvia a la redacció del pla, amb una iniciativa que anava més enllà de les obligacions de consulta de projectes d'aquesta àmbit. Ara cal redactar el document, que com és preceptiu, ha de tenir en compte que tingui la màxima integració i coherència amb els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals del territori. Finalment, haurà de preveure les infraestructures necessàries i establir l'ordenació detallada dels sectors.l sentir i la opinió de la ciutadania sobre el futur del seu territori.

El debat plantejat als veïns de la Conca s'ha estructura en tres eixos: el model econòmic i social de la Conca d'Òdena, els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals, i possibles emplaçaments per a la implantació de nova activitat econòmica.



Un primer document a principis del 2022

El resultats del procés de participació "serviran al departament de TES, en col·laboració amb els ajuntaments, per redactar un primer document, que haurà d'aprovar inicialment la Comissió territorial d'urbanisme de la Catalunya Central, previsiblement, a principis de 2022. Aquest document aprovat inicialment contindrà la relació de les propostes recollides durant el procés participatiu que s'hagin inclòs, les que s'hagin descartat i els motius en cada cas.

Un cop aprovat inicialment, "el PDU se sotmetrà a informació pública per a la ciutadania i audiència dels ajuntaments, període en el qual també es farà retorn de l'impacte que el procés de participació ha tingut en la definició d'aquest nou document a les persones i entitats que han participat. Després d'estudiar les al·legacions que es rebin, la Comissió de la Catalunya Central l'aprovarà provisionalment i, tot seguit, la Comissió de Territori de Catalunya en farà l'aprovació definitiva", segons han explicat fonts de la conselleria.



Procés íntegrament telemàtic

Atesa la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, tot el procés participatiu ha estat telemàtic. Es van dur a terme quatre seminaris web de caràcter informatiu amb experts, i dos tallers-debats telemàtics amb la ciutadania i entitats interessades.

A més, durant tot el procés s'ha mantingut obert el canal de participació en línia, perquè els ciutadans poguessin fer aportacions i també consultar tots els documents informatius i els resums de les sessions. Tota aquesta informació és de consulta pública.



Principals conclusions del procés

El procés participatiu ha mostrat una diversitat d'opinions sobre la necessitat de nou sòl industrial a la Conca d'Òdena. Però els directors dels projecte participatiu conclouen que les empreses que es voldrien atreure a la Conca d'Òdena són la indústria 4.0, l'agroforestal o agroalimentària, empreses de l'entorn TIC, activitats impulsades per energies renovables i activitats aeronàutiques (drons i similars. La voluntat és que s'implantin empreses amb un alt rati de persones ocupades per hectàrea, que apostin per les energies renovables i que fomentin l'ocupació local i de qualitat. També es volen activitats amb impacte tractor de pimes, empreses amb RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i en línia amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Més enllà de l'atracció de noves empreses, els participants en el procés participatiu aposten per donar suport a les activitats existents potenciant el sector agrari, generar un efecte tractor a partir de grans empreses i impulsar ajuts i promoció de les actuals activitats.



Compromisos de les administracions

La Generalitat, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena i els set ajuntaments que la integren valoren positivament el procés de participació i consideren que s'han assolit els objectius plantejats.

Les administracions es comprometen a que els resultats del procés de participació es valorin en profunditat i es tinguin en compte durant la redacció del PDU. També es comprometen a fer un retorn de l'impacte d'aquest procés de participació, explicant les aportacions que s'hagin inclòs i les que s'hagin desestimat, justificant-ne els motius. Aquestes explicacions es recolliran en un informe que es podrà consultar públicament al web participa.gencat.cat.

El PDU tindrà per objectiu dinamitzar econòmicament la Conca d'Òdena mitjançant la classificació de nou sòl d'activitat econòmica destinat, preferentment, a l'obtenció de parcel·les de gran superfície en els àmbits del Parc Tecnològic i Empresarial d'Igualada-Jorba i entorn de l'Aeròdrom d'Igualada – Òdena. La seva implantació, però, s'impulsarà per fases.