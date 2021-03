Can Titó i can Morera es descarten per ser futurs polígons de la Conca d'Òdena

La Generalitat i els set ajuntaments de la Conca d'Òdena han decidit que el nou sòl industrial es creï al voltant de l'aeròdrom Òdena-Igualada i al Parc Tecnològic Jorba-Igualada, en parcel·les de gran format. La implantació industrial arribarà, segons han explicat fonts de la Generalitat, «en un desenvolupament programat en el temps i per fases». Han quedat descartades les dues ubicacions que havien aixecat polèmica i moviments socials en contra, la de Vilanova del Camí Sud (Can Titó) i de la Plataforma Ferroviària Nord, a Òdena, (Can Morera). Són les conclusions després del procés de participació ciutadana per decidir què ha de dir el futur pla director urbanístic industrial de la Conca.

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han indicat que el debat sobre el Pla director urbanístic (PDU) de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena ha finalitzat amb 1.143 propostes recollides sobre el model econòmic que es vol per a la zona, les seves oportunitats d'inversió i quins es consideren els espais més idonis al territori per acollir l'activitat econòmica i industrial. Un total de 1.300 persones hi han participat, de les quals 231 han fet aportacions, tant ciutadans individuals com representants d'una vintena d'entitats empresarials, sindicals, veïnals o de defensa del territori. Tot el procés, que es va iniciar el juny de 2020, ha estat telemàtic, vehiculat a través del web participa.gencat.cat.

El departament de Territori i Sostenibilitat ha formulat el PDU consensuadament amb els set municipis que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) per facilitar la implantació de noves activitats empresarials a la zona, segons han indicat fonts de la Generalitat. El mateix govern es compromet a promoure noves inversions, que haurien de generar llocs de treball, i consolidar el teixit empresarial existent.

La decisió sobre les zones a desenvolupar s'ha fet de manera prèvia a la redacció del pla, amb una iniciativa que anava més enllà de les obligacions de consulta de projectes d'aquesta àmbit. Ara cal redactar el document, que com és preceptiu, ha de tenir en compte que tingui la màxima integració i coherència amb els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals del territori. Finalment, haurà de preveure les infraestructures necessàries i establir l'ordenació detallada dels sectors.l sentir i la opinió de la ciutadania sobre el futur del seu territori.

El debat plantejat als veïns de la Conca s'ha estructura en tres eixos: el model econòmic i social de la Conca d'Òdena, els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals, i possibles emplaçaments per a la implantació de nova activitat econòmica. Un primer document s'hauria d'aprovar a principis del 2022.