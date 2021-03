La Mostra d'Igualada s'endarrereix fins a maig per aconseguir la «màxima presencialitat» i complir amb les restriccions

La fira d'espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada s'endarrereix unes setmanes. Si inicialment estava previst del 15 al 18 d'abril, finalment serà del 26 al 30 de maig per garantir "totes les mesures de seguretat" i la "màxima presencialitat possible" en l'exhibició d'espectacles. De fet, s'està treballant en diferents formats per adaptar-se a la situació de la pandèmia i les possibles restriccions. El que ja s'ha decidit és que La Llotja, punt de trobada de professionals, es farà en línia el 26 de maig. El fil conductor d'aquesta nova edició serà la mirada creativa. Amb l'eslògan 'Mires o veus?', la fira convida a percebre diferent allò que ens envolta. Enguany han rebut 600 sol·licituds d'actuacions en aquesta nova edició.

Per començar a escalfar motors, la Mostra d'Igualada ha posat en marxa una campanya participativa que anima el públic a trobar cares en objectes quotidians i compartir-ho a les xarxes socials. Les imatges més originals formaran part de l'espot de la 32a edició i entraran al sorteig d'un cap de setmana familiar a una casa rural de l'Anoia. El termini per enviar fotografies amb l'etiqueta #miresoveus s'acabarà el 31 de març del 2021.

Aquesta il·lusió òptica, coneguda com a paridòlia (derivat etimològicament del grec 'par-éidolon que significa 'amb cara'), és símptoma d'una "gran capacitat sensorial". Segons l'ideòleg de la campanya, pintor i dissenyador gràfic igualadí Ramon Enrich, "la paridòlia és un joc estimulant que et porta a mirar les coses d'una altra manera. Provoca que t'hi fixis, que observis amb atenció, i no només les vegis. T'amplia la ment i et deixa sorprendre. Com el teatre que, a partir de la vida real, et transporta a un univers de ficció que t'evoca, emociona i et permet anar més enllà. És per tot arreu, encara que a vegades no ens n'adonem". Enrich és autor de la renovació del logotip de la fira (coincidint amb el 30è aniversari) i de les campanyes de les dues darreres edicions.

És per això que la Mostra ha escollit aquest concepte per "exemplificar com les arts escèniques, l'art i la cultura en general obren la mirada a través de la imaginació". L'objectiu final, segons els organitzadors, és estimular els sentits a petits i grans, més enllà de les arts escèniques i fins i tot dels dies que durarà la Fira.



La Llotja serà virtual

En aquests moments Mostra Igualada està treballant en diferents formats per poder celebrar l'esdeveniment, sigui quina sigui la situació pandèmica de la covid-19 en les dates en què es durà a terme, del 26 al 30 de maig. La decisió d'endarrerir-la s'ha pres pensant que la situació epidemiològica pot haver millorat més que a l'abril, quan es preveia inicialment fer-la del 15 al 18 d'aquell mes, i que hi poden haver menys restriccions.

Segons el director artístic, Ramon Giné, són conscients dels "moments excepcionals i difícils" per la pandèmia, però confien que el nou calendari serà una "oportunitat" per celebrar la mostra amb la "màxima presencialitat" possible per veure els treballs. El que sí que ja han decidit és que la Llotja, que cada any es feia al Museu de la Pell i que era el punt de trobada dels programadors i artistes, enguany serà virtual. De fet, la fira s'allarga un dia més per concentrar la part professional que serà el primer dia, el 26 de maig. En cas que hi hagués confinament comarcal, els programadors es podrien desplaçar fins a Igualada perquè es tractaria d'un tema de feina. A principis d'abril tenen previst obrir inscripcions i poder donar a conèixer la programació en diferents espais de la ciutat i el format definitiu. La 32a edició ha rebut prop de 600 sol·licituds.

Mostra Igualada - Fira d'espectacles infantils i juvenils Mostra Igualada és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d'espectadors a la capital de l'Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d'arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, està organitzada per l'Ajuntament d'Igualada i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Cultural de l'Ajuntament d'Igualada, Pere Camps, ha recordat que l'edició de l'any passat no es va poder celebrar presencialment per la irrupció de la pandèmia i el confinament perimetral a la Conca d'Òdena, si bé es van fer alguns actes en línia i algunes col·laboracions. I ha remarcat el paper estratègic que té la fira a nivell de creació i per afavorir la internacionalització de les companyies.