El govern central, Seat i Iberdrola impulsaran la primera fàbrica de bateries de l'Estat «a prop» de Martorell

El govern espanyol ha creat amb Seat, Volkswagen i Iberdrola un consorci públicoprivat per optar a fons europeus i impulsar la primera fàbrica de bateries "a prop de Martorell", segons ha anunciat aquest dijous la ministra Reyes Maroto en un acte de la UGT-FICA. El consorci formarà part del primer Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que vol contribuir a la transició cap al vehicle elèctric i connectat. Els PERTE són els projectes amb què el govern espanyol gestionarà els diners provinents dels fons europeus per la covid-19. Segons Reyes Maroto, la iniciativa està "oberta a altres socis".

"El projecte permetrà desenvolupar un conjunt d'actuacions que garanteixin que a Espanya hi hagi les infraestructures, instal·lacions i mecanismes necessaris per fabricar de formar autònoma i competitiva un vehicle elèctric connectat complet", ha assegurat Reyes Maroto.

La ministra ha dit a la UGT-FICA que Seat ha anunciat ja un procés de transformació cap al vehicle elèctric i que el PERTE l'ha d'ajudar a "tenir una fàbrica de bateries a prop".