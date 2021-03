Mont Aqua de Santa Margarida de Montbui s'escalfa amb biomassa

El poliesportiu Mont Aqua de Santa Margarida de Montbui i el Pavelló esportiu, l'escola bressol El Xic Martinenc i l'escola Jaume Balmes de Sant Martí Sarroca, disposen de calderes de biomassa forestal per a calefacció i aigua calenta. Aquests dues instal·lacions, incloses en el projecte Biomassa pel clima de la Diputació de Barcelona, han estat visitades aquest dijous pel diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, juntament amb els alcaldes dels dos municipis Jesús Miguel i Josep Maria Padullés.

El projecte Biomassa pel clima compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) per a un total de 14 calderes de biomassa per donar servei a 42 edificis, amb un total de 4.215 kW potencia instal·lada i una producció tèrmica anual estimada de 7 M kWh, que evitaran més de 1.500 tones anuals CO? eq.

A Santa Margarida de Montbui, la caldera instal·lada a l'Espai de salut i esport Mont-aqua dona aigua calenta i calefacció pel conjunt de l'equipament, té una potència de 250 kW amb un consum anual de 239 tones d'estella forestal, el que suposarà un estalvi econòmic anual de 26.146,53 euros i 152 tones d'emissions de CO?. La instal·lació disposa d'una sitja d'estella amb capacitat per a 100 m?3; i magatzem per assegurar dues setmanes de funcionament.

La instal·lació de biomassa de Sant Martí Sarroca està destinada a la producció d'aigua calenta i calefacció sostenible pel Pavelló esportiu, l'escola bressol El Xic Martinenc i l'escola Jaume Balmes. La caldera té una potència de de 500 kW amb consum anual de 76 tones d'estella forestal i sarment de vinya, que aportarà un estalvi anual econòmic de 22.028 euros i 61 tones d'emissions de CO?. L'equipament disposa d'una sitja d'estella amb capacitat per a 85 m?3; i magatzem per assegurar dues setmanes de funcionament.

La promoció de la Biomassa és una de les accions que impulsem des de la Diputació de Barcelona en l'àmbit de la transició energètica, un camí que passa per la promoció de les energies renovables, l'eficiència energètica, l'autoconsum i l'estalvi de costos en els municipis.

L'ús de la biomassa forestal per a la producció d'energia tèrmica s'està implantant de forma generalitzada a tot Europa perquè és econòmica i neta. Un 22% de la potència total de les instal·lacions de biomassa de la província de Barcelona es troba en equipaments públics, en total són uns 130. La Diputació inverteix en instal·lacions de biomassa per a ús tèrmic i finança projectes per implantar instal·lacions en equipaments municipals.